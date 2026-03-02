STIŽU MILIONI! Kapiten napušta crveno-bele!
Klub dobio ponudu koja se ne odbija.
Fudbaleri Vojvodine vezali su dva poraza u Superligi Srbije, pošto su posle Novog Pazara na svom "Karađorđu" (0:3) izgubili i u Pančevu od Železničara (0:2).
To ipak, nije skrenulo pažnju sa sjajnih partija Njegoša Petrovića u dresu "lala", jer je bivši igrač Zvezde od povratka u domaći fudbal 2024. iz španske Granade napravio pun pogodak.
Isksuni vezista je doživeo preporod u Novom Sadu, stigao do kapitenske trake, a njegove igre nisu ostale bez pažnje evropskih klubova.
Prema saznanjima Meridian sporta, gosti Vojvodine na utakmici protiv Partizana biće skauti Ludogoreca, a razlog je - Petrović.
Čelnici bugarskog šampiona već dugo prate svaki Njegošev potez, pa su pokazali želju da ga gledaju uživo baš u meču sa srpskim vicešampionom.
Najrealnije je da se dva kluba dogovore narednog leta, a Vojvodina ne želi da pusti kapitena ispod 3.000.000 evra, plus procente od sledećeg transfera.
Već tokom zime mogao je Petrović da se preseli u Skandinaviju, ali nije rukovodstvo Novosađana htelo da ga pusti za sumu od 2.200.000 evra koliko su davali Šveđani.
Od dolaska u Novi Sad, Njegoš je dao 12 golova i sedam puta asistirao na 86 odigranih utakmica, a tokom karijere nastupao je još za Rad, Crvenu zvezdu i Granadu.
Ako se transfer realizuje, novosadska dvostruki uzastopni finalista kupa Srbije bi nastavio niz više milionskih transfera koji traje praktično dve godine.
Podsetimo, prethodnih godina crveno-beli sa "Karađorđa" su zaradili ozbiljne sume novca od prodaje Kejleba Zadija Serija, Jusufa Bamidelea, Mihaila Ivanovića, Dejana Zukića, Andrije Radulovića, Seida Koraća, Lazara Romanića, Stefana Bukinca i Kolinsa Sičendžea.
BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“
Preporučujemo
JEZIVO! Poginulo 20 odbojkašica kada su Ameri bacili bombe na Iran
02. 03. 2026. u 08:09
FORMA JE PROLAZNA - KLASA VEČNA! Mesi ispisao istoriju golom iz "slobodnjaka"! (VIDEO)
02. 03. 2026. u 08:10
BOMBA U NOVOM SADU! Vojvodina dovodi fudbalera Crvene zvezde
02. 03. 2026. u 06:40
IZAŠLA NOVA ATP LISTA! Novak Đoković ozbiljno ugrožen, ali nezapamćen skok drugog Srbina
02. 03. 2026. u 07:00
STARA DAMA LEČI EVROPKE RANE U RIMU: Vučica je (skoro) nepobediva na Olimpiku, ovde su slavili samo Inter i Napoli (plus Torino dva puta)
ROMA dočekuje Juventus na Olimpijskom stadionu u ključnom susretu u trci za kvalifikacije za Ligu šampiona.
01. 03. 2026. u 06:00 >> 03:00
DA LI JE MOGUĆE? Iran se povlači sa Svetskog prvenstva u fudbalu?! Evo ko će ga zameniti!
Najnovije vesti vezane za rat koji je otpočeo na Bliskom istoku, a napad na Iran bio je okidač za to, tiču se Svetskog prvenstva u fudbalu čiji su domaćin i Sjedinjene Američke Države.
28. 02. 2026. u 22:46 >> 23:00
BIO U POSETI JUGOSLAVIJI `89: Ko je likvidarni ajtolah Ali Hamnei? Istorijski OBRT za Iran - postoje samo DVE opcije
U AMERIČKO-IZRAELSKOM napadu na Iran, ubijen je vrhovni verski vođa, ajatolah Ali Hamnei dok je obavljao svoje dužnosti u kancelariji u Teheranu.
01. 03. 2026. u 12:45
Komentari (0)