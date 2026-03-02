Fudbal

STIŽU MILIONI! Kapiten napušta crveno-bele!

02. 03. 2026. u 08:43

Klub dobio ponudu koja se ne odbija.

СТИЖУ МИЛИОНИ! Капитен напушта црвено-беле!

FOTO: Ata images

Fudbaleri Vojvodine vezali su dva poraza u Superligi Srbije, pošto su posle Novog Pazara na svom "Karađorđu" (0:3) izgubili i u Pančevu od Železničara (0:2).

To ipak, nije skrenulo pažnju sa sjajnih partija Njegoša Petrovića u dresu "lala", jer je bivši igrač Zvezde od povratka u domaći fudbal 2024. iz španske Granade napravio pun pogodak.

Isksuni vezista je doživeo preporod u Novom Sadu, stigao do kapitenske trake, a njegove igre nisu ostale bez pažnje evropskih klubova.

Prema saznanjima Meridian sporta, gosti Vojvodine na utakmici protiv Partizana biće skauti Ludogoreca, a razlog je - Petrović. 

Čelnici bugarskog šampiona već dugo prate svaki Njegošev potez, pa su pokazali želju da ga gledaju uživo baš u meču sa srpskim vicešampionom. 

FOTO: Ata images

Najrealnije je da se dva kluba dogovore narednog leta, a Vojvodina ne želi da pusti kapitena ispod 3.000.000 evra, plus procente od sledećeg transfera. 

Već tokom zime mogao je Petrović da se preseli u Skandinaviju, ali nije rukovodstvo Novosađana htelo da ga pusti za sumu od 2.200.000 evra koliko su davali Šveđani.

Od dolaska u Novi Sad, Njegoš je dao 12 golova i sedam puta asistirao na 86 odigranih utakmica, a tokom karijere nastupao je još za Rad, Crvenu zvezdu i Granadu.

Ako se transfer realizuje, novosadska dvostruki uzastopni finalista kupa Srbije bi nastavio niz više milionskih transfera koji traje praktično dve godine.

Podsetimo, prethodnih godina crveno-beli sa "Karađorđa" su zaradili ozbiljne sume novca od prodaje Kejleba Zadija Serija, Jusufa Bamidelea, Mihaila Ivanovića, Dejana Zukića, Andrije Radulovića, Seida Koraća, Lazara Romanića, Stefana Bukinca i Kolinsa Sičendžea. 

BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“

 

