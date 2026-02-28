"SLEDI UPOTREBA DOSAD NEVIĐENOG ORUŽJA" Zbog najnovije poruke Irana ledi krv u žilama: Sprema se još snažniji odgovor
IRAN najavljuje još snažniji odgovor, komandant Iranske revolucionarne garde Ebrahim Džabari izjavio je da uskoro sledi upotreba dosad neviđenog naoružanja, prenosi iranska državna televizija.
Tri izvora navela su da su u izraelskim napadima ubijeni iranski ministar odbrane Amir Nasirzadeh i glavni komandant Revolucionarne garde Mohamed Pakpur.
Prvi talas udara operacije koju je Pentagon nazvao "Epski bes" uglavnom je bio usmeren na iranske zvaničnike, rekao je izvor upoznat sa situacijom. U međuvremenu, u subotu popodne, pokrenut je i drugi udar čiji su cilj lanseri raketa u Iranu.
Izrael i SAD krenuli su u napad dva dana nakon što neizravni pregovori pod posredovanjem Omana u Ženevi nisu doneli napredak po pitanju iranskog nuklearnog programa.
Izraelski zvaničnik rekao je da su mete bili iranski vrhovni vođa ajatolah Ali Hamnei i predsednik Masud Pezeškijan. Ishod tih napada zasad se ne zna, ali je izvor upućen u situaciju ranije rekao za Reuters da Hamnei uopšte nije bio u iranskoj prestonici jer je prebačen na sigurnu lokaciju.
Iranski izvor blizak vlastima otkrio je za Reuters da je ubijeno nekoliko visokih komandanta Revolucionarne garde, kao i političkih zvaničnika. Iranski državni mediji prenose da je četrdeset ljudi poginulo u izraelskom vazdušnom napadu na osnovnu školu za devojčice na jugu Irana, a izraelska vojska još nije odgovorila na zahtev da prokomentariše te navode.
