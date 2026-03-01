BRUTALNA OSVETA IRANA, POGOĐENA ZGRADA CIA U DUBAIJU: Pogledajte jezivi snimak udara (VIDEO)
U raketnom napadu Irana na Dubai, pogođena je zgrada CIA, što je javila iranska poluzvanična novinska agencija Fars, kao i još neki bliskoistočni mediji.
I zapadni mediji prenose da je došlo do pogodaka objekata, aerodroma i hotela u toj oblasti.
Jedan terminal na aerodromu u Dubaiju pretrpeo je manja oštećenja, a četiri radnika su povređena. Krhotine presretnutog drona izazvale su manji požar na fasadi hotela Burdž al Arab, a civilna zaštita je požar stavila pod kontrolu. Dodatna oštećenja i požari prijavljeni su na ostrvu Palm Džumejra i u luci Džebel Ali zbog pada krhotina.
Zatvaranje vazdušnog prostora i obustava letova poremetili su komercijalni saobraćaj širom regiona Zaliva.
(Kurir)
