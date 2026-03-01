BRUTALNA OSVETA IRANA, POGOĐENA ZGRADA CIA U DUBAIJU: Pogledajte jezivi snimak udara (VIDEO)

U raketnom napadu Irana na Dubai, pogođena je zgrada CIA, što je javila iranska poluzvanična novinska agencija Fars, kao i još neki bliskoistočni mediji.

Foto: X printskrin/CSMR786

I zapadni mediji prenose da je došlo do pogodaka objekata, aerodroma i hotela u toj oblasti.

Jedan terminal na aerodromu u Dubaiju pretrpeo je manja oštećenja, a četiri radnika su povređena. Krhotine presretnutog drona izazvale su manji požar na fasadi hotela Burdž al Arab, a civilna zaštita je požar stavila pod kontrolu. Dodatna oštećenja i požari prijavljeni su na ostrvu Palm Džumejra i u luci Džebel Ali zbog pada krhotina.

دوبئی میں سی آئی اے ہیڈکوارٹر کو ایران نے میزائل حملے میں نشانہ بنایا ھے۔

Footage of CIA headquarters in Dubai targeted by Iran pic.twitter.com/sLzxP9aYrA — چوہدری شاہد محمود (@CSMR786) March 1, 2026

Zatvaranje vazdušnog prostora i obustava letova poremetili su komercijalni saobraćaj širom regiona Zaliva.

(Kurir)