uživoRAT NA BLISKOM ISTOKU: Likvidiran načelnik generalštaba iranske vojske, izvedeni brutalni udari na Katar i Dubaji (VIDEO)
DRUGI DAN rata na Bliskom istoku.
Pogođena zgrada CIA u Dubaiju
U raketnom napadu Irana na Dubai, pogođena je zgrada CIA, što je javila iranska poluzvanična novinska agencija Fars, kao i još neki bliskoistočni mediji.
Više o tome pročitajte klikom OVDE.
Sukob oko Irana prerasta u pomorski rat
„Američke baze u regionu trenutno ne mogu da funkcionišu. Ostaju samo mornaričke snage SAD, a po prvom brodu već smo danas izveli udar. U praksi je počeo pomorski rat i zatvaranje Ormuskog moreuza“, naveo je sagovornik agencije.
Više o tome pročitaje klikom OVDE.
Imenovan novi komandant Revolucionarne garde
Protesti širom SAD: Negde se slavi pogibija Hamneija a negde kritikuju napadi na Iran
U gradovima širom Sjedinjenih Američkih Država demonstranti su izašli na ulice - jedni da proslave pogibiju iranskog verskog lidera Alija Hamneija, a drugi da osude američko-izraelske napade na Iran.
U Los Anđelesu ljudi su se grlili, igrali uz muziku uzbuđeni zbog vesti o udarima na Iran i o pogibiji ajatolaha Hamneija, prenosi Si-En-En.
U Njujorku, demonstranti na Tajms skveru na Menhetnu zahtevali su prekid američko-izraelskih napada na Iran noseći transparent sa porukom američkom predsedniku Donaldu Trampu.
Velika grupa demonstranata sa zastavama i transparentima viđena je i u blizini Bele kuće u Vašingtonu.
U Dalasu su održane demonstracije pod sloganom "Slobodan Iran", a mnogi učesnici su držali iranske zastave, preneli su američki mediji.
Protesti su održani i u Denveru, u Ričmondu i u Nju Orleansu.
Ubijen i načelnik generalštaba iranske vojske
Iranska državna televizija je prenela da je u vazdušnim napadima ubijen načelnik generalštaba iranske vojske Abdolrahim Musavi, preneo je Rojters.
Više o tome pročitajte klikom OVDE.
Strahoviti udari na glavni grad Katara: Doha u plamenu
Glavni grad Katara potresen je haosom i panikom nakon što su noćas i jutros odjeknule višestruke eksplozije. Prema snimcima koji su se munjevito proširili društvenim mrežama, nad Industrijskom zonom Dohe diže se gust crni dim.
Pogođen hotel sa pet zvezdica u Bahreinu: Besomučni udari Irana se nastavljaju
Iranski dron pogodio je rano jutros luksuzni hotel Crowne Plaza u Manami, glavnom gradu Bahreina, prema izveštajima koji kruže internetom nakon talasa iranskih napada širom Zaliva. Incident se dogodio usred tekućih raketnih udara nakon početka američke i izraelske vojne operacije protiv Irana i likvidacije ajatolaha Hamneija.
Rubio će održati sastanak sa liderima G7
Američki državni sekretar Marko Rubio održaće danas telefonski razgovor sa liderima G7 o Iranu, prenosi Bi-Bi-Si.
To je jedan od niza razgovora koji se očekuju da će Trampova administracija imati sa globalnim liderima u narednim danima.
(Bi-Bi-Si)
Tramp: Ako Iran udari, uzvratićemo silom koja nikada nije viđena
Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp zapretio je Iranu da ne izvodi udare, jer će u tom slučaju SAD odgovoriti "nikad viđenom silom".
Više o tome pročitajte klikom OVDE.
IRGC: Iranci rešeni da nastave putem Hamneija, napadnuto 27 baza SAD i baze u Izraelu
Korpus Islamske revolucionarne garde (IRGC) izrazio je saučešće povodom ubistva vođe Islamske revolucije Sejeda Alija Hamneija, ističući da je njegovo ubistvo učinilo iransku naciju odlučnijom u sleđenju njegovog puta.
U saopštenju, IRGC navodi da je "zločinački i teroristički potez opakih vlada SAD i cionističkog režima grubo kršenje verskih, moralnih, pravnih i zajedničkih principa", obećavajući žestoku i odlučnu odmazdu iranske nacije, zbog čega će odgovorni zažaliti, prenosi Al Džazira.
IRGC je, takođe, saopštio da je napao 27 američkih baza na Bliskom istoku.
Kako se precizira, napadnuta je i izraelska vazdušna baza u Tel Nofu, komandna sedišta izraelske vojske u HaKirji u Tel Avivu, kao i veliki vojni industrijski kompleks u istom gradu.
(Al Jazeera)
Glasne eksplozije jutros odjekuju Dubaijem i Dohom
Nekoliko glasnih eksplozija čulo se u oblasti Dubaija u Ujedinjenim Arapskim Emiratima i iznad katarske prestonice Dohe ovog jutra, drugi dan zaredom, preneo je Rojters, pozivajući se na izjave očevidaca.
Nakon što su SAD i Izrael pokrenuli napade na Iran, Teheran je izveo masovne udare u znak odmazde na Izrael i na mete koje se povezuju sa SAD širom regiona Bliskog istoka.
Četiri osobe povređene su u subotu u incidentu koji se dogodio na Međunarodnom aerodromu u Dubaiju, saopštila je služba za medije tog aerodroma.
Takođe, iranski dron pogodio je luksuzni hotel Burdž al Arab u Dubaiju, koji se nalazi na veštačkom ostrvu.
Prema snimcima na društvenim mrežama, nakon napada u hotelu je izbio požar.
(Tanjug, Reuters)
BONUS VIDEO:
Preporučujemo
NETANJAHU NA SASTANKU SA TRAMPOM: Otkriveni detalji posete izraelskog premijera
11. 02. 2026. u 17:36
"VELIKI RIZIK, MOGU DA NAM PROBIJU PVO" Trampu stiglo upozorenje pred napad na Iran
28. 02. 2026. u 18:25
PAKAO U DUBAIJU! Iranci pogodili Burdž el Arab, simbol luksuza i jedan od najpoznatijih hotela na svetu (VIDEO)
IRANSKI dron pogodio je i hotel sa pet zvezdica Burdž el Arab u Dubaiju.
28. 02. 2026. u 23:12
EKSPLOZIJE U DUBAIJU, DOHI, TEL AVIVU: Iran potvrdio smrt Hamneija (FOTO/VIDEO)
IZRAEL i SAD izvele su napad na Iran. U Teheranu su odjeknule detonacije, a kasnije su čule i u drugim mestima. Kako je rečeno, cilj napada je eliminisanje neposrednih pretnji koje dolaze od iranskog režima. Operacija bi, prema pisanju medija, mogla da traje nekoliko dana. U celoj zemlji proglašeno vanredno stanje. SAD su operaciju nazvale "Epski bes".
28. 02. 2026. u 10:41 >> 22:21
SMEH DO SUZA: Pitali Hrvate da li znaju srpske reči - "Nikada neću pogoditi!" (VIDEO)
"LEBLEBIJA bi mogla biti karoserija."
27. 02. 2026. u 21:41
Komentari (0)