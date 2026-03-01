TRGOVINA PREKO ORMUSKOG MOREUZA OBUSTAVLJENA: Sukob oko Irana prerasta u pomorski rat
SUKOB Irana sa Sjedinjenim Državama i Izraelom prerasta u fazu pomorskog rata, izjavio je za Sputnjik iranski vojni izvor.
„Američke baze u regionu trenutno ne mogu da funkcionišu. Ostaju samo mornaričke snage SAD, a po prvom brodu već smo danas izveli udar. U praksi je počeo pomorski rat i zatvaranje Ormuskog moreuza“, naveo je sagovornik agencije.
On je dodao da SAD troše oko 25 miliona dolara samo na nosač aviona „Avraam Linkoln“, te da zbog visokih troškova Vašington nije u stanju da vodi dugotrajan rat sa Iranom.
Istovremeno, član Saveta za utvrđivanje političke svrsishodnosti odluka — najvišeg savetodavnog tela u Iranu — Mohsen Rezai izjavio je da Iran zatvara pristup američkim brodovima u Persijski zaliv.
„Od danas nijedan američki brod nema pravo da uđe u Persijski zaliv“, rekao je Rezai u programu iranske televizije.
On je dodao da je, do daljeg obaveštenja, obustavljena i trgovina preko Ormuskog moreuza.
„Svakako, do daljeg trgovina se neće odvijati preko Ormuskog moreuza“, poručio je on.
Ormuski moreuz predstavlja jedan od najvažnijih svetskih energetskih koridora, kroz koji prolazi značajan deo globalnog izvoza nafte, pa bi njegovo zatvaranje moglo izazvati ozbiljne poremećaje na svetskom tržištu energenata.
(Sputnjik)
