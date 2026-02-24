MEDVEDEV BRUTALNO ZAPRETIO UKRAJINI, FRANCUSKOJ I BRITANIJI: Rusija bi morala odgovoriti nuklearnim udarom
ZAMENIK predsednika ruskog Saveta bezbednosti Dmitrij Medvedev zapretio je da bi Rusija mogla upotrebiti taktičko nuklearno oružje protiv Ukrajine, Francuske i Ujedinjenog Kraljevstva ukoliko bi Pariz i London Kijevu pružili nuklearnu tehnologiju.
Medvedev je reagovao na tvrdnje ruske Spoljne obaveštajne službe (SVR) da Francuska i Ujedinjeno Kraljevstvo rade na tome da Ukrajini obezbede nuklearno oružje ili takozvanu "prljavu bombu" kako bi, navodno, osigurali povoljniju pregovaračku poziciju.
Moskva je i ranije iznosila neutemeljene optužbe da Kijev planira napade "prljavom bombom", uz istovremeno ponavljanje prikrivenih ili otvorenih pretnji nuklearnim udarima protiv Ukrajine i njenih zapadnih saveznika.
Poruka Medvedeva na Telegramu
Medvedev, poznat po zapaljivoj retorici, izjavio je da bi takav potez "radikalno promenio situaciju" i predstavljao kršenje Ugovora o neširenju nuklearnog oružja.
- Ne može biti nikakve sumnje da bi Rusija, u takvim okolnostima, morala upotrebiti sva potrebna sredstva, uključujući nestrateško nuklearno oružje, protiv ciljeva u Ukrajini koji predstavljaju pretnju našoj zemlji - napisao je Medvedev na Telegramu.
- A ako bude potrebno, i protiv zemalja dobavljača, koje bi time postale saučesnice u nuklearnom sukobu sa Rusijom - dodao je.
Reakcija Francuske
Ruska obaveštajna služba tvrdi da Francuska i Ujedinjeno Kraljevstvo "aktivno rade" na isporuci Ukrajini nuklearnog oružja i sistema za njihovu isporuku, pri čemu se navodno razmatra francuska mala bojeva glava TN75 sa balističke rakete M51.1 lansirane sa podmornice.
Francuska vlada reagovala je na društvenim mrežama porukom:
- Četiri godine nakon početka "trodnevnog rata", Rusija bi zaista volela da se bavite francuskim i britanskim nuklearnim oružjem.
Ukrajina, koja se sovjetskog nuklearnog oružja sa sopstvene teritorije odrekla u skladu sa Budimpeštanskim memorandumom iz 1994, ranije je odbacila tvrdnje da planira nabavku nuklearnog oružja.
Preporučujemo
MEDVEDEV BRUTALNO ZAPRETIO UKRAJINI, FRANCUSKOJ I BRITANIJI: Rusija bi morala odgovoriti nuklearnim udarom
ZAMENIK predsednika ruskog Saveta bezbednosti Dmitrij Medvedev zapretio je da bi Rusija mogla upotrebiti taktičko nuklearno oružje protiv Ukrajine, Francuske i Ujedinjenog Kraljevstva ukoliko bi Pariz i London Kijevu pružili nuklearnu tehnologiju.
24. 02. 2026. u 13:45
VAŠINGTONU STIGLO UPOZORENjE: Ne pokušavajte da narušite naše odnose sa Moskvom
BELORUSKI predsednik Aleksandar Lukašenko izjavio je danas da je na početku pregovora između Belorusije i SAD upozorio Vašington da ne pokušava da naruši odnose između Minska i Moskve.
16. 02. 2026. u 15:09
"NEMA KO DA NASEČE DRVA": Rusko selo izgubilo skoro sve muškarce u ratu u Ukrajini
U RIBARSKOM selu Sedanka, na ruskom dalekom istoku, svakodnevni život je bio težak i pre rata u Ukrajini. Većina kuća nema osnovnu infrastrukturu, kao što su voda, unutrašnji toaleti ili centralno grejanje, iako zimske temperature često padnu i na -10 stepeni Celzijusa.
24. 02. 2026. u 09:43
Komentari (0)