MEDVEDEV BRUTALNO ZAPRETIO UKRAJINI, FRANCUSKOJ I BRITANIJI: Rusija bi morala odgovoriti nuklearnim udarom

24. 02. 2026. u 13:45

ZAMENIK predsednika ruskog Saveta bezbednosti Dmitrij Medvedev zapretio je da bi Rusija mogla upotrebiti taktičko nuklearno oružje protiv Ukrajine, Francuske i Ujedinjenog Kraljevstva ukoliko bi Pariz i London Kijevu pružili nuklearnu tehnologiju.

Foto: Profimedia/Ilustracija

Medvedev je reagovao na tvrdnje ruske Spoljne obaveštajne službe (SVR) da Francuska i Ujedinjeno Kraljevstvo rade na tome da Ukrajini obezbede nuklearno oružje ili takozvanu "prljavu bombu" kako bi, navodno, osigurali povoljniju pregovaračku poziciju.

Moskva je i ranije iznosila neutemeljene optužbe da Kijev planira napade "prljavom bombom", uz istovremeno ponavljanje prikrivenih ili otvorenih pretnji nuklearnim udarima protiv Ukrajine i njenih zapadnih saveznika.

Poruka Medvedeva na Telegramu

Medvedev, poznat po zapaljivoj retorici, izjavio je da bi takav potez "radikalno promenio situaciju" i predstavljao kršenje Ugovora o neširenju nuklearnog oružja.

- Ne može biti nikakve sumnje da bi Rusija, u takvim okolnostima, morala upotrebiti sva potrebna sredstva, uključujući nestrateško nuklearno oružje, protiv ciljeva u Ukrajini koji predstavljaju pretnju našoj zemlji - napisao je Medvedev na Telegramu.

- A ako bude potrebno, i protiv zemalja dobavljača, koje bi time postale saučesnice u nuklearnom sukobu sa Rusijom - dodao je.

Reakcija Francuske

Ruska obaveštajna služba tvrdi da Francuska i Ujedinjeno Kraljevstvo "aktivno rade" na isporuci Ukrajini nuklearnog oružja i sistema za njihovu isporuku, pri čemu se navodno razmatra francuska mala bojeva glava TN75 sa balističke rakete M51.1 lansirane sa podmornice.

Francuska vlada reagovala je na društvenim mrežama porukom:

- Četiri godine nakon početka "trodnevnog rata", Rusija bi zaista volela da se bavite francuskim i britanskim nuklearnim oružjem.

Ukrajina, koja se sovjetskog nuklearnog oružja sa sopstvene teritorije odrekla u skladu sa Budimpeštanskim memorandumom iz 1994, ranije je odbacila tvrdnje da planira nabavku nuklearnog oružja.

