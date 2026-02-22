STIGLA HITNA KOMANDA AMERIČKOJ VOJSCI: U toku masovno premeštanje jedinica ka Iraku (VIDEO)

Američke snage započele su premeštanje vojne tehnike i ljudstva iz baze Kasrak na severoistoku Sirije ka Iraku, prenosi agencija Nort Pres.

Foto: North/printskrin/Informer

Prema dostupnim informacijama, kolone vojnih vozila i pripadnika koalicije predvođene Sjedinjenim Američkim Državama napustile su bazu Kasrak i uputile se ka teritoriji Iraka. Za sada nema zvaničnog saopštenja Pentagona o razlozima ovog poteza, niti o obimu premeštanja, no mnogi sumnjaju da to upravo ima veze sa pojačanim prisustvom američkih trupa u blizini Irana.

Pojačane tenzije u regionu

Prethodno je objavljeno da su Sjedinjene Američke Države prebacile stotine vojnih aviona i dve udarne grupe nosača aviona u pravcu Irana, što je dodatno podiglo tenzije na Bliskom istoku.

Premeštanje tehnike iz Sirije u Irak tumači se kao deo šire vojne reorganizacije američkih snaga u regionu, u trenutku povećanih bezbednosnih rizika i nestabilne situacije.

Analitičari ocenjuju da bi ovaj potez mogao imati značajan uticaj na raspored snaga na Bliskom istoku, posebno u kontekstu odnosa Vašingtona i Teherana.

