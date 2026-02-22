STIGLA HITNA KOMANDA AMERIČKOJ VOJSCI: U toku masovno premeštanje jedinica ka Iraku (VIDEO)
Američke snage započele su premeštanje vojne tehnike i ljudstva iz baze Kasrak na severoistoku Sirije ka Iraku, prenosi agencija Nort Pres.
Prema dostupnim informacijama, kolone vojnih vozila i pripadnika koalicije predvođene Sjedinjenim Američkim Državama napustile su bazu Kasrak i uputile se ka teritoriji Iraka. Za sada nema zvaničnog saopštenja Pentagona o razlozima ovog poteza, niti o obimu premeštanja, no mnogi sumnjaju da to upravo ima veze sa pojačanim prisustvom američkih trupa u blizini Irana.
Pojačane tenzije u regionu
Prethodno je objavljeno da su Sjedinjene Američke Države prebacile stotine vojnih aviona i dve udarne grupe nosača aviona u pravcu Irana, što je dodatno podiglo tenzije na Bliskom istoku.
Premeštanje tehnike iz Sirije u Irak tumači se kao deo šire vojne reorganizacije američkih snaga u regionu, u trenutku povećanih bezbednosnih rizika i nestabilne situacije.
Analitičari ocenjuju da bi ovaj potez mogao imati značajan uticaj na raspored snaga na Bliskom istoku, posebno u kontekstu odnosa Vašingtona i Teherana.
(Informer)
Preporučujemo
TRAMP SE PRIPREMA ZA UDAR: Američke snage počinju evakuaciju baze Kasrak u Hasaki u Siriji
21. 02. 2026. u 22:22
TRAMP PONOVO UVODI CARINE: Stiže povećanje na 15 odsto
21. 02. 2026. u 18:34
KUBANCI NAPUŠTAJU VENECUELU: Vlada Delsi Rodrigez pod pritiskom SAD
21. 02. 2026. u 15:17
KUBA NA IVICI KOLAPSA: Evo kako danas izgleda Havana posle obustave isporuke nafte (VIDEO)
21. 02. 2026. u 14:30
TRENUTAK KAD JE SRBIJA ZANEMELA! Vučić se uhvatio za glavu nakon priznanja ove hrabre žene: Dođe mi da zajedno sa vama plačem!
PREDSEDNIK Aleksandar Vučić se uhvatio za glavu nakon što mu je građanka Bora otkrila borbu za usvajanje deteta i probleme sa socijalnom pomoći, obećavši da će pokušati da učini sve što može da problem bude rešen.
20. 02. 2026. u 22:47
VAŠINGTONU STIGLO UPOZORENjE: Ne pokušavajte da narušite naše odnose sa Moskvom
BELORUSKI predsednik Aleksandar Lukašenko izjavio je danas da je na početku pregovora između Belorusije i SAD upozorio Vašington da ne pokušava da naruši odnose između Minska i Moskve.
16. 02. 2026. u 15:09
POTPUNO GOLA: Objavljene nage fotke žene našeg slavnog folkera (FOTO)
ANA Jovanović, supruga popularnog pevača Peđe Jovanovića, ponovo je uspela da usija društvene mrežama provokativnim izdanjem sa egzotične destinacije.
21. 02. 2026. u 20:31
Komentari (0)