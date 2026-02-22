Svet

STIGLA HITNA KOMANDA AMERIČKOJ VOJSCI: U toku masovno premeštanje jedinica ka Iraku (VIDEO)

В.Н.

22. 02. 2026. u 09:27

Američke snage započele su premeštanje vojne tehnike i ljudstva iz baze Kasrak na severoistoku Sirije ka Iraku, prenosi agencija Nort Pres.

СТИГЛA ХИТНА КОМАНДА АМЕРИЧКОЈ ВОЈСЦИ: У току масовно премештање јединица ка Ираку (ВИДЕО)

Foto: North/printskrin/Informer

Prema dostupnim informacijama, kolone vojnih vozila i pripadnika koalicije predvođene Sjedinjenim Američkim Državama napustile su bazu Kasrak i uputile se ka teritoriji Iraka. Za sada nema zvaničnog saopštenja Pentagona o razlozima ovog poteza, niti o obimu premeštanja, no mnogi sumnjaju da to upravo ima veze sa pojačanim prisustvom američkih trupa u blizini Irana.

 

 

 

 

Pojačane tenzije u regionu

Prethodno je objavljeno da su Sjedinjene Američke Države prebacile stotine vojnih aviona i dve udarne grupe nosača aviona u pravcu Irana, što je dodatno podiglo tenzije na Bliskom istoku.

Premeštanje tehnike iz Sirije u Irak tumači se kao deo šire vojne reorganizacije američkih snaga u regionu, u trenutku povećanih bezbednosnih rizika i nestabilne situacije.

Analitičari ocenjuju da bi ovaj potez mogao imati značajan uticaj na raspored snaga na Bliskom istoku, posebno u kontekstu odnosa Vašingtona i Teherana.

(Informer)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

U RATU SMO, A ONI TO KRIJU Navodi o američkim i holandskim pilotima iznad Kijeva potresaju javnost
Svet

0 0

"U RATU SMO, A ONI TO KRIJU" Navodi o američkim i holandskim pilotima iznad Kijeva potresaju javnost

U JAVNOSTI su se pojavile tvrdnje koje, ukoliko bi bile potvrđene, predstavljale bi ozbiljan zaokret u percepciji rata u Istočnoj Evropi. Prema tim navodima, u uslovima stroge tajnosti formirana je „međunarodna eskadrila“ borbenih aviona zadužena za zaštitu vazdušnog prostora iznad Kijeva, a u njenim kokpitima navodno se nalaze i piloti iz Sjedinjenih Država i Holandije.

22. 02. 2026. u 10:08

Politika
Tenis
Fudbal
VELIKA DELA NA SCENI HUMANOSTI: „Moj prvi put“ i „Jazavac pred sudom“ u Fondaciji Mozzart

VELIKA DELA NA SCENI HUMANOSTI: „Moj prvi put“ i „Jazavac pred sudom“ u Fondaciji Mozzart