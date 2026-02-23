OSUJEĆENI PLANOVI FON DER LAJEN I KOŠTE: Dvadeseti paket sankcija Rusiji i kredit EU Kijevu blokirani
PLANOVI Ursule fon der Lajen, šefa Evropske komisije i predsednika Evropskog saveta Antonija Košte da posete Kijev i „donesu poklone“ su osujećeni: 20. paket sankcija protiv Rusije još nije dogovoren, a plan Evropske unije da Ukrajini obezbedi kredit od 90 milijardi evra je blokiran, piše „Politiko“.
Kako se navodi u članku, Fon der Lajen i Košta planirali su da posete Kijev sa dobrim vestima.
- Ali sada, zbog promena koje bi mogle da obraduju ruskog predsednika Vladimira Putina, ovaj par bi mogao da se pojavi u ukrajinskoj prestonici praznih ruku - ističe se u članku.
Ranije je mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto izjavio da će Budimpešta blokirati 20. paket antiruskih sankcija EU zbog postupaka kijevskog režima.
Podsetimo, zemlje Evropske unije postigle su dogovor da daju Ukrajini kredit od 90 milijardi evra u naredne dve godine, saopštio je predsednik Evropskog saveta.
Mađarska, Slovačka i Češka ne učestvuju u kreditu.
(Sputnjik)
BONUS VIDEO - RUSIJA LANSIRALA RAKETU: Pogledajte trenutak lansiranja
Preporučujemo
ALARMANTNO UPOZORENjE: Ursula fon der Lajen želi da nametne rat Evropi 2027. godine
18. 02. 2026. u 22:21
SUVERENA SMO DRŽAVA, ZAKONE DONOSIMO SAMI: Vučić otkrio detalje razgovora sa Koštom
13. 02. 2026. u 18:54
FON DER LAJEN UPOZORAVA: EU mora hitno da pojednostavi propise, ili gubi trku
11. 02. 2026. u 12:09
KATASTROFA U VAŠINGTONU: Tramp odobrio vanredno stanje
AMERIČKI predsednik Donald Tramp odobrio je deklaraciju vanrednog stanja za Vašington kako bi savezne vlasti pomogle pri sanaciji kanalizacione katastrofe koja je počela prošlog meseca.
22. 02. 2026. u 13:41
VAŠINGTONU STIGLO UPOZORENjE: Ne pokušavajte da narušite naše odnose sa Moskvom
BELORUSKI predsednik Aleksandar Lukašenko izjavio je danas da je na početku pregovora između Belorusije i SAD upozorio Vašington da ne pokušava da naruši odnose između Minska i Moskve.
16. 02. 2026. u 15:09
POREKLO VASILIJA KOSTOVA: Rođen u Beogradu, ali njegovi roditelji NISU odatle - slave Svetog Luku
VASILIJE Kostov odavno više nije samo mlada nada Crvene zvezde. Nikako! On je jedan od motora i pokretača crveno-bele čete, a to pokazuju i golovi koje daje na velikim mečevima.
22. 02. 2026. u 18:50
Komentari (0)