OSUJEĆENI PLANOVI FON DER LAJEN I KOŠTE: Dvadeseti paket sankcija Rusiji i kredit EU Kijevu blokirani

P. Đurđević

23. 02. 2026. u 16:03

PLANOVI Ursule fon der Lajen, šefa Evropske komisije i predsednika Evropskog saveta Antonija Košte da posete Kijev i „donesu poklone“ su osujećeni: 20. paket sankcija protiv Rusije još nije dogovoren, a plan Evropske unije da Ukrajini obezbedi kredit od 90 milijardi evra je blokiran, piše „Politiko“.

Foto: Profimedia

Kako se navodi u članku, Fon der Lajen i Košta planirali su da posete Kijev sa dobrim vestima.

- Ali sada, zbog promena koje bi mogle da obraduju ruskog predsednika Vladimira Putina, ovaj par bi mogao da se pojavi u ukrajinskoj prestonici praznih ruku - ističe se u članku.

Ranije je mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto izjavio da će Budimpešta blokirati 20. paket antiruskih sankcija EU zbog postupaka kijevskog režima.

Foto: Profimedia

Podsetimo, zemlje Evropske unije postigle su dogovor da daju Ukrajini kredit od 90 milijardi evra u naredne dve godine, saopštio je predsednik Evropskog saveta.
Mađarska, Slovačka i Češka ne učestvuju u kreditu.

(Sputnjik)

