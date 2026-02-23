OSUJEĆENI PLANOVI FON DER LAJEN I KOŠTE: Dvadeseti paket sankcija Rusiji i kredit EU Kijevu blokirani

PLANOVI Ursule fon der Lajen, šefa Evropske komisije i predsednika Evropskog saveta Antonija Košte da posete Kijev i „donesu poklone“ su osujećeni: 20. paket sankcija protiv Rusije još nije dogovoren, a plan Evropske unije da Ukrajini obezbedi kredit od 90 milijardi evra je blokiran, piše „Politiko“.

Foto: Profimedia

Kako se navodi u članku, Fon der Lajen i Košta planirali su da posete Kijev sa dobrim vestima.

- Ali sada, zbog promena koje bi mogle da obraduju ruskog predsednika Vladimira Putina, ovaj par bi mogao da se pojavi u ukrajinskoj prestonici praznih ruku - ističe se u članku.

Ranije je mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto izjavio da će Budimpešta blokirati 20. paket antiruskih sankcija EU zbog postupaka kijevskog režima.

Podsetimo, zemlje Evropske unije postigle su dogovor da daju Ukrajini kredit od 90 milijardi evra u naredne dve godine, saopštio je predsednik Evropskog saveta.

Mađarska, Slovačka i Češka ne učestvuju u kreditu.

(Sputnjik)

BONUS VIDEO - RUSIJA LANSIRALA RAKETU: Pogledajte trenutak lansiranja