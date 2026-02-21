AMERIKA RAZMATRA ATENTAT NA HAMNEIJA: "Čak ni Tramp ne zna koja će opcija na kraju biti izabrana"

ADMINISTRACIJA predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa spremna je da razmotri predlog kojim bi Iranu bilo dozvoljeno "simbolično" obogaćivanje uranijuma, pod uslovom da ne postoji mogućnost razvoja nuklearne bombe, rekao je visoki američki zvaničnik za Aksios.

Foto: Profimedia

Sjedinjene Američke Države razmatraju atentat na vrhovnog vođu Irana, ajatolaha Alija Hamneija, i njegovog sina Modžtabu, javlja Aksios, pozivajući se na neimenovanog savetnika Bele kuće.

Trampu su predstavljene i vojne opcije koje uključuju direktno ciljanje vrhovnog vođe Ali Hamneija i njegovog sina Modžtabe, ističe izvor.

- Jedan scenario uključuje eliminaciju ajatolaha i njegovog sina, kao i mula. Niko, uključujući i samog Trampa, ne zna koja će opcija na kraju biti izabrana - navodi se u publikaciji.

Prema drugom izvoru portala, plan za eliminaciju Hamneija predstavljen je Trampu pre nekoliko nedelja.

Prema navodima američkih i izraelskih zvaničnika, razlike između Vašingtona i Teherana "ostaju duboke", a prag za prihvatanje iranskog predloga je visok.

Iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči rekao je da će nacrt predloga biti finalizovan u naredna dva ili tri dana. Američki zvaničnik je naveo da Tramp još nije doneo odluku o eventualnom napadu i da "drži sve opcije otvorenim", dok je portparolka Bele kuće Ana Keli poručila da samo "predsednik zna kakvu će odluku doneti".

Foto: AP Photo/Alex Brandon

Tramp je više puta istakao da ne želi da Iran ima mogućnost obogaćivanja, dok je Hamnei poručio da Teheran neće odustati od tog prava, koje opisuje kao civilno.

Prema izvorima, Trampovi izaslanici Stiv Vitkof i Džared Kušner zatražili su od Arakčija detaljan predlog koji bi otklonio zabrinutosti SAD. Vašington je poručio da bi razmotrio ograničeno, "simbolično" obogaćivanje ako Iran pruži detaljne garancije da program nema vojnu namenu.

Arakči je naveo da bi sporazum morao da bude "dogovor u kome svi dobijaju" i da će uključivati političke obaveze i tehničke mere, uz moguće učešće šefa Međunarodne agencije za atomsku energiju Rafaela Grosija u nadzoru nad programom.

Američki zvaničnici ističu da će odluka o daljim koracima zavisiti od sadržaja pisanog iranskog predloga, uz poruku da je "lopta u njihovom dvorištu".