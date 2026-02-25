Politika

"PUSTIMO VUČIĆA DA SE BORI ZA DECU DO KRAJA" Mala Anđela jedina boluje od retkog poremećaja, Srbija je nije ostavila na cedilu (VIDEO)

Novosti online

25. 02. 2026. u 07:00

SA 11 godina Anđela Petrović počela je borbu, uz pomoć svoje majke, za svoje zdravlje.

ПУСТИМО ВУЧИЋА ДА СЕ БОРИ ЗА ДЕЦУ ДО КРАЈА Мала Анђела једина болује од ретког поремећаја, Србија је није оставила на цедилу (ВИДЕО)

Foto: Printskrin

Nekoliko puta život joj je visio o koncu.

Genetska testiranja su otkrila da Anđela jedina u Srbiji ima određeni metabolički poremećaj.

Anđela i majka su 2023. godine saznale da lek postoji, ali da košta 570.000 evra na godišnjem nivou. Profesorka koja pregleda Anđelu je rekla:

- To jeste jako skupa terapija, ali vi imate Aleksandra Vučića i Fond za lečenje dece obolele od retkih bolesti.

Anđelina majka je pisala Vučiću i pozitivan odgovor stigao je za tri dana. Lek za Anđelu je stigao.

- U mojoj porodici su moja deca i Aleksandar Vučić. To je čovek koji se bori za svako bolesno dete - kazala je Anđelina majka.

Poručila je onima koji pričaju da se "ovde deca leče SMS porukama" da treba da ih bude sramota.

- Vučiću majka nije rodila sestru, ali u svakoj majci koja je dobila lek za svoje dete on je dobio sestru. Hajde da ga pustimo da se za svu decu bori do kraja - kaže Anđelina majka.

