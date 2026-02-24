KAO DA SE NIŠTA NIJE DESILO! Ana Ivanović i Bastijan Švajnštajger dibidus zbunili ceo svet (FOTO)

ŠTA se to opet dešava na relaciji Ana Ivanović i Bastijan Švajnštajger?

Bivša srpska teniserka i nekadašnji nemački fudbaler su dibidus zbunili ceo svet. Naime, nekadašnji bračni drugovi ponovo su privukli pažnju javnosti, ovoga puta zbog fotografija sa zimovanja koje su gotovo istovremeno osvanule na njihovim društvenim mrežama.

Ana i Bastijan su objavama sa snežnih planinskih pejzaža pokrenuli talas nagađanja i podstakle spekulacije da su bivši supružnici možda odlučili da izglade odnose daleko od očiju javnosti.

Dok su se u poslednje vreme pominjale alimentacije i pravne procedure, ovoga puta u fokusu su bile slike sa skijanja. Idilični prizori snega, planinskih vrhova i zimske atmosfere na prvi pogled su ostavljali utisak da nekadašnji „zlatni par“ ponovo deli zajedničke trenutke.

Ipak, detalji su ubrzo razjasnili situaciju. Iako oboje borave na Alpima, reč je o potpuno različitim destinacijama. Švajnštajger trenutno uživa u Austriji, u poznatom skijalištu Cel am Ze, dok je Ana odabrala francusku stranu planinskog masiva, sa pogledom na Mon Blan.

Zajednička im je, čini se, ostala tek ljubav prema zimskim sportovima, dok su geografski kilometrima udaljeni. Oboje su pozirali u zimskom ambijentu, ističući prirodne lepote koje ih okružuju.

Bastijan u ležernom izdanju, a Ana u upečatljivoj modnoj kombinaciji prilagođenoj snežnim uslovima.

