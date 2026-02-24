KAO DA SE NIŠTA NIJE DESILO! Ana Ivanović i Bastijan Švajnštajger dibidus zbunili ceo svet (FOTO)
ŠTA se to opet dešava na relaciji Ana Ivanović i Bastijan Švajnštajger?
Bivša srpska teniserka i nekadašnji nemački fudbaler su dibidus zbunili ceo svet. Naime, nekadašnji bračni drugovi ponovo su privukli pažnju javnosti, ovoga puta zbog fotografija sa zimovanja koje su gotovo istovremeno osvanule na njihovim društvenim mrežama.
Ana i Bastijan su objavama sa snežnih planinskih pejzaža pokrenuli talas nagađanja i podstakle spekulacije da su bivši supružnici možda odlučili da izglade odnose daleko od očiju javnosti.
Dok su se u poslednje vreme pominjale alimentacije i pravne procedure, ovoga puta u fokusu su bile slike sa skijanja. Idilični prizori snega, planinskih vrhova i zimske atmosfere na prvi pogled su ostavljali utisak da nekadašnji „zlatni par“ ponovo deli zajedničke trenutke.
Ipak, detalji su ubrzo razjasnili situaciju. Iako oboje borave na Alpima, reč je o potpuno različitim destinacijama. Švajnštajger trenutno uživa u Austriji, u poznatom skijalištu Cel am Ze, dok je Ana odabrala francusku stranu planinskog masiva, sa pogledom na Mon Blan.
Zajednička im je, čini se, ostala tek ljubav prema zimskim sportovima, dok su geografski kilometrima udaljeni. Oboje su pozirali u zimskom ambijentu, ističući prirodne lepote koje ih okružuju.
Bastijan u ležernom izdanju, a Ana u upečatljivoj modnoj kombinaciji prilagođenoj snežnim uslovima.
Bonus video: Sada je sve jasno - evo šta ruski navijači stvarno misle o Kosovu
Preporučujemo
ANA SE OSAMOSTALILA OD BASTIJA: A šta sa 110 MILIONA €?
15. 02. 2026. u 22:46
I BUGARKU BI MU OPROSTILA! Ana Ivanović se ponizila kao niko, ali Nemac je baš odjavio
13. 02. 2026. u 08:19
TENISERI, KOŠARKAŠ, GOLFER... Sve ljubavi Ane Ivanović
12. 02. 2026. u 08:26
DA LI SE FUDBALSKA BAJKA NASTAVLjA? Bodeu će biti veoma teško da odbrani dva gola prednost na "Đuzepe Meaci"
POSLE poraza od 3:1 u Norveškoj, Inter mora da krene u potpuni juriš kada u revanšu plej-ofa Lige šampiona dočekao Bode glimt pred punim tribinama čuvene "Đuzepe Meace" (21.00).
24. 02. 2026. u 07:00
SVE VEĆI HAOS SA NARKO-KARTELOM PRED MUNDIJAL: FIFA oduzima Meksiku ovo domaćinstvo?!
Najnovije vesti iz sveta sporta više liče na one iz crne hronike. A delimično i tamo spadaju.
24. 02. 2026. u 12:23
"NEMA KO DA NASEČE DRVA": Rusko selo izgubilo skoro sve muškarce u ratu u Ukrajini
U RIBARSKOM selu Sedanka, na ruskom dalekom istoku, svakodnevni život je bio težak i pre rata u Ukrajini. Većina kuća nema osnovnu infrastrukturu, kao što su voda, unutrašnji toaleti ili centralno grejanje, iako zimske temperature često padnu i na -10 stepeni Celzijusa.
24. 02. 2026. u 09:43
Komentari (0)