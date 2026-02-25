NOVI PANCIRI NA FRONTU: Povećan domet na 30 km i sa 48 novih raketa - smrt za rojeve dronova (VIDEO)

ROSTEK je isporučio nove standardne i malodometne presretačke rakete za sistem protivvazdušne odbrane „Pancir“, omogućavajući do 48 projektila spremnih za paljbu po lanseru kroz četvorostruko pakovanje.

Foto printskrin YouTube/Rosoboronexport

Ovaj potez odražava napore Rusije da ojača mreže tačkaste odbrane protiv rojeva dronova i precizno vođenog oružja, trend koji pažljivo prate američki planeri protivvazdušne i raketne odbrane.

Rostek je isporučio novu seriju raketa zemlja-vazduh za porodicu „Pancir“, što značajno povećava dubinu ruskog okvira tačkaste odbrane protiv dronova i preciznih pretnji bliskog dometa. Pošiljka, koju je izvršio holding „Visokoprecizni sistemi“ kompanije „Rostek“ za rusko Ministarstvo odbrane, uključuje i standardne rakete „Pancir“ i „presretačke“ rakete kratkog dometa koje mogu povećati kapacitet spreman za paljbu sa 12 projektila na čak 48 po lanseru kada su četvorostruko pakovani. Praktični efekat je jednostavan: jedinica Pancir može duže ostati u borbi pod zasićenim napadom, trošeći jeftinije presretače na male bespilotne letelice, dok čuva projektile pune veličine za ciljeve sa boljim performansama.

„Standardna“ raketa Pancir ostaje serija 57E6, dvostepeni presretač sa komandnim vođenjem, optimizovan za dejstvo na kratkim i srednjim daljinama bez ugrađenog tragača. U objavljenim podacima za konfiguraciju Pancir-S1M, osnovna 57E6-E ima domet dejstva od otprilike 1,2 do 20 km i opseg visine od oko 15 m do 15 km, dok poboljšana varijanta 57E6M-E proširuje dejstvo na oko 30 km i do 18 km visine. Isti podaci navode brzine raketa do 1.700 m/s i maksimalnu brzinu cilja od oko 1.000 m/s, što usklađuje sistem sa kinematičkim zahtevima krstarećih raketa, vođenih bombi i mnogih oružja lansiranih iz vazduha u njihovim terminalnim profilima.

Operativna logika iza novih presretača kratkog dometa je drugačija. Mini-raketa koja se pominje u ruskim objavama je TKB-1055, koja se u izveštajima dovodi u vezu i sa oznakom 19Ya6, a konstruisana je izričito za uništavanje malih ciljeva sa niskim efektivnim radarskim odrazom (RCS) unutar bliske zone odbrane, gde su dronovi i lutajuća municija ekonomski najzahtevniji za neutralisanje. Dostupne specifikacije ukazuju na domet dejstva od otprilike 0,5 do 7 km i do 5 km nadmorske visine. Taj domet nije namenjen da zameni 57E6, već da dominira gustim pojasom dronova oko zaštićenih lokacija, gde se ciljevi pojavljuju u velikom broju, na maloj visini i često u kratkim vremenskim prozorima koji kažnjavaju posedovanje malog broja skupih projektila.



Foto: Ministarstvo odbrane Ruske Federacije

Kako će ove rakete koristiti ruska vojska najbolje se razume kroz model sistema za upravljanje vatrom „Pancir“. „Pancir“ je višesenzorski, komandno vođen sistem: radar za pretragu i akviziciju detektuje ciljeve, radar za praćenje i intervenciju podržava vođenje raketa, a elektrooptički kanal nudi dodatnu putanju praćenja i intervencije u osporenim elektromagnetnim uslovima.

Zvanični podaci o performansama ukazuju da radar za akviziciju može da detektuje i prati do 40 ciljeva, dok multifunkcionalni radar može da prati i napadne do četiri cilja istovremeno i da vodi do četiri rakete. U praksi, mini-raketa ne povećava automatski broj istovremenih angažmana; umesto toga, povećava broj mogućnosti za angažman pre ponovnog punjenja, što je odlučujuće kada se suočava sa talasima malih dronova koji primoravaju na ponovljene paljbe tokom nekoliko minuta ili sati.

Najznačajnija doktrinarna promena je jednačina troškova i istrajnosti: Rusija je bila primorana da brani duboku pozadinsku infrastrukturu, logistička čvorišta i lokacije protivvazdušne odbrane od jeftinih bespilotnih letelica koje pokušavaju da iscrpe presretače i stvore prozore za napade višeg ranga. Konfiguracija Pancira sa 48 projektila pruža komandantima pouzdaniji unutrašnji odbrambeni prsten, sposoban da apsorbuje rojeve dronova bez trenutnog oslanjanja na oskudne, sposobnije rakete. Očekujte mešovite baterije gde se vozila Pancir sa težim mini-raketnim teretom nalaze bliže branjenom objektu, dok vozila koja nose više projektila serije 57E6 ostaju pozicionirana da se ranije suoče sa pretnjama veće brzine ili veće visine. U sistemima koji su još uvek opremljeni topovima kalibra 30 mm, rakete ostaju preferirana opcija protiv manevrisanja ili preletanja ciljeva na daljinu, dok topovi pružaju poslednji sloj odbrane unutar otprilike 4 km gde su vreme reakcije i količina municije kritični.

Isporuka signalizira da Rusija industrijalizuje lekciju iz ratnog vremena, umesto da tretira mini presretače kao paradnu sposobnost. Rosteh je ranije istakao varijantu Pancira optimizovanu za masovne napade dronova, eksplicitno opisujući 48 raketa kratkog dometa kao jeftinu municiju za male bespilotne letelice, a najnovija isporuka ukazuje da povezani lanac snabdevanja raketama sada snabdeva operativne jedinice po rasporedu. Da li će se ovo pretvoriti u trajne performanse pod elektronskim napadom i iscrpljivanjem zavisiće od obuke, otpornosti senzora i logistike punjenja, ali pravac je nedvosmislen: Pancir se preoblikuje iz sistema tačkaste odbrane sa 12 projektila u čvor visoke gustine protiv dronova i protiv UAV unutar ruske slojevite arhitekture protivvazdušne odbrane.

(armyrecognition.com)

