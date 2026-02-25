SLAVIMO VELIKOG ZAŠTITNIKA PRAVOSLAVLJA: Jedno se danas mora ispoštovati

SRPSKA spravoslavna crkva i vernici danas obeležavaju praznik posvećen Svetom Meletiju, patrijarhu antiohijskom, čoveku koji je ostao upamćen po svojoj velikoj borbi za pravu veru.

Srpska pravoslavna crkva i vernici danas obeležavaju praznik posvećen Svetom Meletiju, patrijarhu antiohijskom, čoveku koji je ostao upamćen po svojoj velikoj borbi za pravu veru.

Danas, 25. februara, SPC praznuje Svetog Meletija, jednog od najvećih zaštitnika pravoslavlja iz 4. veka. Iako u kalendaru nije obeležen crvenim slovom, ovaj svetitelj je veoma poštovan među vernicima zbog svoje nepokolebljive vere i čudesnih događaja koji su pratili njegov život. Naime, na II vaseljenskomsaboru, za svog naslednika postavio je Grigorija Bogoslova na carigradskom patrijarškom prestolu, zađakonio je Vasilija Velikog i krstio Jovana Zlatoustog.

Meletije je bio patrijarh u Antiohiji u vreme kada su crkvu potresale unutrašnje podele. Istorijski spisi kažu da je bio toliko voljen narodni pastir da su, kada je prognan iz grada, građani telima blokirali put kako bi ga sprečili da ode.

Bio je poznat po tome što je teška bogoslovska pitanja umeo da objasni na jednostavan način. Ostala je zabeležena legenda da je tokom jednog govora o Svetom Trojstvu iz njegove ruke bukvalno sevnula svetlost, što su prisutni shvatili kao božanski znak.

Umro je 381. Godine i njegove mošti prenete su u Antiohiju, u današnjoj Turskoj. Sveti Melentije danas se smatra zaštitnikom pravdoljubivih i časnih ljudi koji ne odstupaju od svojih uverenja jer znaju da su ispravna.

Verovanja i običaji

Sveti Melentije danas se smatra zaštitnikom pravdoljubivih i časnih ljudi koji ne odstupaju od svojih uverenja jer znaju da su ispravna. U narodu se veruje da je Sveti Meletije zaštitnik onih koji nepravedno stradaju zbog svojih uverenja. Stariji kažu da na današnji dan treba izbegavati svađe i teške reči.

Veruje se da blagost koju je Meletije širio treba da uđe u svaki dom, pa se preporučuje da se danas oprosti onima sa kojima smo u zavadi.

Vernici odlaze u crkvu i pale sveće za zdravlje porodice, verujući da ovaj svetitelj pomaže onima koji mu se obrate iskrenom molitvom.