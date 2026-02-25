KATASTROFA! Totalna drama u Koloradu zbog Nikole Jokića

Prvi put od kada je stigao u NBA ligu, Nikola Jokić morao je na dužu pauzu.

Naime, protiv Hita u Majamiju doživeo je povredu kolena, koja ga je na više od mesec dana odvojila van parketa, pa je tako po prvi put u karijeri odmarao na duži period. Oporavio se od hiperekstenzije levog kolena, ali to nije jedina povreda koja ga muči.

Dugo ima problema i sa ručnim zglobom, pošto nosi i zavoj na toj levoj ruci. Posle kolena i lakta, pojavio se novi problem i sada je nastala totalna drama u Koloradu. Da li će uopšte Nikola i igrati naredne mečeve i koliko će u takvom stanju moći da pomogne ekipi.

A NBA insajder Mark Spirs sa ESPN-a smatra da će se Srbin boriti do kraja.

- Svakako nije sasvim svoj. Ali ako propusti još nekoliko utakmica, neće biti dostupan za nagrade. Imaju i druge povrede, poput Arona Gordona, za koga se nadaju da će se vratiti ovog vikenda. Mislim da on takođe vrši pritisak na sebe da bude u dresu Nagetsa, da ih održi na površini, naročito nakon što je propustio onoliko utakmica koliko jeste. Verujem da će se boriti kroz ovu povredu i nastaviti da igra", navodi NBA insajder Mark Spirs sa ESPN-a.

Pravila su takva da Jokić, da bi bio u igri za MVP nagradu, mora da odigra najmanje 65 utakmica, što znači da tokom sezone može da propustiti najviše 17 utakmica. Jokić je već propustio 16 od 58 mečeva Denvera, što mu ostavlja prostor od samo jedne utakmice dok igra kroz povredu zgloba, ukoliko želi da osvoji četvrti MVP trofej u karijeri. Pred Nikolom je paklen nastavak sezone ako želi da ostane u igri za MVP, a nije jedini kandidat. Šaj Gildžes-Aleksander, Luka Dončić i Viktor Vembanjama jedva čekaju da se reše Srbina, jer znaju da će tako lakše da se domognu individualnog priznanja. Ako Jokić propusti još jedan meč oprostiće se od šansi za MVP nagradu, a do kraj je ostalo 25 mečeva.

I pored povrede Nikola igra i briljira. Srpski centar je u porazu od Voriorsa (128:117) upisao 21. tripl-dabl u sezoni od 35 poena, 11/21 iz igre, 3/4 za tri, 10/11 penali, uz 20 skokova i 12 asistencija za tri četvrtine. Jokiću je ovo bio 53. tripl-dabl sa 30+ poena, ukupno 185. u karijeri, a zanimljivo da u dosadašnjem delu NBA karijere beleži takav učinak u 24 odsto mečeva. Takođe, bio je ovo Jokićev 81. tripl-dabl u karijeri pre četvrte četvrtine, a 12. ove sezone. Nikolu su i posle meča sa Voriorsima pitali kako igra kada ga boli, ali to nisu čuli od njega.

- Nikad neću reći da me boli, posebno ne pred kamerama - jasan je bio Srbin i frapirao Amerikance koji su mislili da će Nikola jedva čekati da se žali.

Jokiću igra na neverovatnom nivou. Prosečno beleži 28,8 poena, 12,5 skokova i 10,5 asistencija. U poslednje vreme su problem izgubljene lopte, u proseku je gubio 4,33 lopte po meču. Verovatno povreda zgloba doprinosi problemima sa izgubljenim loptama.

Što se Denvera tiče, trenutno je treći sa skorom 36-22 na Zapadnoj konferenciji. Međutim, Hjuston je ispred sa 35 pobeda i 21 porazom, Sparsi na drugom mestu imaju skor 41-15, a lider Oklahoma 44-14