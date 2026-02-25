Društvo

KONAČNO KIŠA STAJE! Evo šta nas čeka u narednom periodu: Vremenska prognoza za sredu, 25. februar

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

25. 02. 2026. u 00:00

REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod dao je najnoviju vremensku prognozu za naredne dane.

КОНАЧНО КИША СТАЈЕ! Ево шта нас чека у наредном периоду: Временска прогноза за среду, 25. фебруар

Foto: Tanjug/Nikola Anđić

VREME U SRBIJI

Promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, a uz nešto više oblačnosti ujutro i pre podne u brdsko-planinskim predelima jugozapadne, južne i istočne Srbije, a tek ponegde su moguće sasvim slabe kratkotrajne padavine.

Duvaće slab i umeren vetar, posle podne na severu i istoku kratkotrajno i jak zapadni i severozapadni, dok će temperature varirati između nula i 15 stepeni.

VREME U BEOGRADU

Promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, uz slab i umeren, zapadni i severozapadni vetar i najvišu dnevnu temperaturu oko 13 stepeni.

PROGNOZA ZA NAREDNE DANE

U narednih nedelju dana zadržaće se sunčano i relativno toplo vreme uz temperature od 10 do 17 stepeni.

(sputnikportal.rs)

BONUS VIDEO - PATROLA SA PUTNICIMA, NA BRZOJ PRUZI, OD BEOGRADA DO SUBOTICE: "Vožnja deluje gotovo neprimetno"

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Ove godine se časovnik POMERA RANIJE - evo kada! Pazite da vas sat unapred ne prevari
Društvo

0 0

Ove godine se časovnik POMERA RANIJE - evo kada! Pazite da vas sat unapred ne "prevari"

TAČAN datum kada će sunce konačno početi da zalazi posle 18 sati je poslednja nedelja u martu. Za razliku od prošle godine dani će početi da nam traju duže dan ranije. Tačnije, poslednjeg vikenda u martu, odnosno u noći sa subote (28. mart) na nedelju (29. mart) počinje letenje računanje vremena i te noći kazaljke na satu pomeramo jedan sat unapred. To znači da će nam taj dan trajati sat manje, odnosno 23 sati, ali će nam zato mrak padati kasnije!

24. 02. 2026. u 16:16

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
IZBOLA MUŽA JER JE PSOVAO TELEVIZOR! Lekari hitne pomoći nisu mogli da veruju šta se desilo

IZBOLA MUŽA JER JE PSOVAO TELEVIZOR! Lekari hitne pomoći nisu mogli da veruju šta se desilo