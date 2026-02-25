KONAČNO KIŠA STAJE! Evo šta nas čeka u narednom periodu: Vremenska prognoza za sredu, 25. februar

REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod dao je najnoviju vremensku prognozu za naredne dane.

Foto: Tanjug/Nikola Anđić

VREME U SRBIJI

Promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, a uz nešto više oblačnosti ujutro i pre podne u brdsko-planinskim predelima jugozapadne, južne i istočne Srbije, a tek ponegde su moguće sasvim slabe kratkotrajne padavine.

Duvaće slab i umeren vetar, posle podne na severu i istoku kratkotrajno i jak zapadni i severozapadni, dok će temperature varirati između nula i 15 stepeni.

VREME U BEOGRADU

Promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, uz slab i umeren, zapadni i severozapadni vetar i najvišu dnevnu temperaturu oko 13 stepeni.

PROGNOZA ZA NAREDNE DANE

U narednih nedelju dana zadržaće se sunčano i relativno toplo vreme uz temperature od 10 do 17 stepeni.

(sputnikportal.rs)

