KONAČNO KIŠA STAJE! Evo šta nas čeka u narednom periodu: Vremenska prognoza za sredu, 25. februar
REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod dao je najnoviju vremensku prognozu za naredne dane.
VREME U SRBIJI
Promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, a uz nešto više oblačnosti ujutro i pre podne u brdsko-planinskim predelima jugozapadne, južne i istočne Srbije, a tek ponegde su moguće sasvim slabe kratkotrajne padavine.
Duvaće slab i umeren vetar, posle podne na severu i istoku kratkotrajno i jak zapadni i severozapadni, dok će temperature varirati između nula i 15 stepeni.
VREME U BEOGRADU
Promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, uz slab i umeren, zapadni i severozapadni vetar i najvišu dnevnu temperaturu oko 13 stepeni.
PROGNOZA ZA NAREDNE DANE
U narednih nedelju dana zadržaće se sunčano i relativno toplo vreme uz temperature od 10 do 17 stepeni.
(sputnikportal.rs)
