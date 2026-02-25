ZELENSKI O TRAMPOVOM ULTIMATUMU ZA KRAJ RATA: Progovorio o isporukama oružja Kijevu
UKRAJINSKI predsednik Volodimir Zelenski izjavio je sinoć da nije bilo pritisaka od administracije američkog predsednika Donalda Trampa u vezi sa mogućim zaustavljanjem isporuka oružja Ukrajini, ukoliko Kijev ne bude pristao na određene rokove i uslove koji su bili predmet pregovora.
- Nismo dobili takvu informaciju od administracije predsednika Trampa, od njegovog tima, da nećemo dobiti oružje. Mislim da je sama ratna situacija veliki pritisak na Evropljane, jer su oni ti koji plaćaju za američko oružje, na čemu sam im zahvalan. Zahvalan sam što možemo da kupujemo oružje od njih i što nam nisu blokirali tu mogućnost - rekao je Zelenski, preneo je Ukrinform.
On je tokom razgovora sa novinarima nakon samita Ukrajina - zemlje Severne Evrope i Baltika dodao da se tokom pregovora razmatraju složena pitanja koja se uglavnom odnose na teritorije, kao što je slučaj sa Zaporoškom nuklearnom elektranom.
- Za nas nije samo u pitanju novac, budimo iskreni. Nuklearna elektrana Zaporožje je pitanje principa i naše zemlje. To je naša elektrana. Znamo da će ona raditi za nekoliko godina, ali moramo da ulažemo u nju jer je uništena. Dakle, ovde se ne radi o novcu, već o principima - rekao je Zelenski.
