NOVI PROTEST U BOTUNU: Građani blokirali gradilište, ne daju radnicima da uđu

MEŠTANI Botuna u Crnoj Gori, koji se protive izgradnji postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, okupili su se i jutros od šest sati ispred gradilišta u tom mestu.

V.K.

Oni ne dozvoljavaju radnicima da uđu na gradilište, a najavljuju zbor građana večeras na kojem će dogovoriti dalje aktivnosti i moguću radikalizaciju protesta, prenose Vijesti.

Meštani su juče upozorili da radnici otkopavaju kancerogeni materijal iz Kombinata aluminijuma, koji je decenijama nepravilno skladišten, i poručili da neće odustati od protesta sve dok je i jedan radnik na gradilištu.

Opština Zeta juče je pozvala Centar za ekotoksikološka ispitivanja (CETI) da bez odlaganja izađe na teren u Botun i izvrši detaljna ispitivanja nakon potvrde da se u zoni aktuelnog gradilišta vrši iskopavanje potencijalno opasnih i štetnih materija, saopšteno je iz te lokalne uprave, prenosi RTCG.

Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine saopštilo je početkom februara da su se stekli preduslovi da se gradilište postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Botunu pusti u rad.

Radovi na gradilištu bili su privremeno obustavljeni zbog nepravilnosti koje su utvrđene zapisnikom građevinskog inspektora. Investitor je otklonio nepravilnosti, a deo nedostajuće dokumentacije dostavljen je nadležnim organima.

Gradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda zvanično je počela 30. decembra prošle godine uz protivljenje meštana Botuna i zetske opštine. Prema gradilišnoj tabli, rok u kojem postrojenje mora biti izgrađeno je 31. maj 2028. godine.