GOTOVO JE! Stiže brutalno pojačanje u Crvenu zvezdu

Crvena zvezda je završila veliki posao!

FOTO: KK Crvena zvezda

Nikola Đurišić će obući crveno-beli dres, saznaje Meridian sport. Srpski košarkaš je dobio otkaz u Atlanta Hoksima, a sada bi karijeru trebalo da nastavi na Malom Kalemegdanu.

Čim je rastanak bio izvestan, predsednik kluba sa Malog Kalemgdana Željko Drčelić je svim silama krenuo po bivšeg đaka Mege, koji je dao zeleno svetlo i očekuje se da stavi potpis na ugovor sa timom koji mu je u srcu od malena. Detalji će se znati možda već tokom dna.

FOTO: Tanjug/AP

Isti izvor ističe da je Zvezdina strategija je jasna – što više srpske mladosti u timu. Đurišić koji je veliki Zvezdaš, kao biser nije smeo da se propusti iz vizure crveno-belih, pa su zato i bili vrlo jasni u stavu da žele da ga dovedu, upuštajući se u borbu sa još nekoliko evroligaša i bez obzira što je u fazi oporavka.

Nikola je 23. februara napunio 22 godine i predstavlja jednog od najtalentovanijih igrača Evrope u svojoj generaciji.