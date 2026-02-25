GOTOVO JE! Stiže brutalno pojačanje u Crvenu zvezdu
Crvena zvezda je završila veliki posao!
Nikola Đurišić će obući crveno-beli dres, saznaje Meridian sport. Srpski košarkaš je dobio otkaz u Atlanta Hoksima, a sada bi karijeru trebalo da nastavi na Malom Kalemegdanu.
Čim je rastanak bio izvestan, predsednik kluba sa Malog Kalemgdana Željko Drčelić je svim silama krenuo po bivšeg đaka Mege, koji je dao zeleno svetlo i očekuje se da stavi potpis na ugovor sa timom koji mu je u srcu od malena. Detalji će se znati možda već tokom dna.
Isti izvor ističe da je Zvezdina strategija je jasna – što više srpske mladosti u timu. Đurišić koji je veliki Zvezdaš, kao biser nije smeo da se propusti iz vizure crveno-belih, pa su zato i bili vrlo jasni u stavu da žele da ga dovedu, upuštajući se u borbu sa još nekoliko evroligaša i bez obzira što je u fazi oporavka.
Nikola je 23. februara napunio 22 godine i predstavlja jednog od najtalentovanijih igrača Evrope u svojoj generaciji.
Preporučujemo
"NIŠTA VIŠE NIJE ISTO..." Saša Obradović pred meč Crvena zvezda - Efes
24. 02. 2026. u 14:45
HIT SCENA IZ AUTOBUSA ZVEZDE: Evo šta je radio Batler dok su igrači pevali (VIDEO)
22. 02. 2026. u 16:01
DRAMA DOSTIŽE VRHUNAC: Vinisijus i Prestijani u centru pažnje pred revanš, Real brani gol prednosti na "Bernabeu"
MESTO u osmini finala Lige šampiona biće rešeno u Madridu, gde Real dočekuje Benfiku posle pobede od 1:0 u Lisabonu. Gol odluke u prvom meču postigao je Vinisijus, ali rezultat nije bio jedina tema večeri – duel je obeležio incident i prekid zbog navodnog rasističkog ispada Prestijanija prema Vinisijus, što je dodatno podiglo tenziju pred revanš.
25. 02. 2026. u 06:27
CEO SVET SE SMEJE HRVATIMA: Zbog ovoga je odložena fudbalska utakmica! (FOTO)
Najnovije vesti iz Hrvatske su takve da se ceo svet smeje.
24. 02. 2026. u 19:55
"NEMA KO DA NASEČE DRVA": Rusko selo izgubilo skoro sve muškarce u ratu u Ukrajini
U RIBARSKOM selu Sedanka, na ruskom dalekom istoku, svakodnevni život je bio težak i pre rata u Ukrajini. Većina kuća nema osnovnu infrastrukturu, kao što su voda, unutrašnji toaleti ili centralno grejanje, iako zimske temperature često padnu i na -10 stepeni Celzijusa.
24. 02. 2026. u 09:43
Komentari (0)