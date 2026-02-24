Politika

DANAS U 11 SATI: Vučić prisustvuje otvaranju izložbe "Niti državnosti"

V.N.

24. 02. 2026. u 06:58

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić prisustvovaće danas otvaranju izložbene postavke elemenata upisanih u Nacionalni registar nematerijalnog kulturnog dobra "Niti državnosti".

Foto: Instagram/buducnostsrbijeav

Izložbena postavka biće otvorena u 11.00 časova, u Palati Srbija, saopštila je Služba za saradnju sa medijima predsednika Republike.

Izložbu organizuje nacionalno udruženje proizvođača rukotvorina Etno mreža u saradnji sa ambasadom Velike Britanije u Beogradu, a pod pokroviteljstvom predsednika Republike, navodi se u saopštenju.

