DANAS U 11 SATI: Vučić prisustvuje otvaranju izložbe "Niti državnosti"
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić prisustvovaće danas otvaranju izložbene postavke elemenata upisanih u Nacionalni registar nematerijalnog kulturnog dobra "Niti državnosti".
Izložbena postavka biće otvorena u 11.00 časova, u Palati Srbija, saopštila je Služba za saradnju sa medijima predsednika Republike.
Izložbu organizuje nacionalno udruženje proizvođača rukotvorina Etno mreža u saradnji sa ambasadom Velike Britanije u Beogradu, a pod pokroviteljstvom predsednika Republike, navodi se u saopštenju.
