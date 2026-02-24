"REČ JE O LJUDIMA KOJI BI DA KOLJU DECU, IMAMO DOKAZE" Vučić o hapšenju osumnjičenih za planiranje njegovog atentata
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić, rekao je danas, odgovarajući na pitanje novinara o hapšenju osumnjičenih za planiranje njegovog ubistva, da nije ulazio u detalje i da ne zna o kojim je licima reč, ali da zna odakle su i koliko imaju godina.
- Kako bi trebalo da mi tuku dete da crkne, do toga da ga kolju. Reč je o ljudima koji bi da kolju nečiju decu. Imamo snimljeno kao dokazni materijal. Raznih ljudi ima. Šta da radite? Kada bih vam rekao razlog, ne biste mi verovali. Zasnovano je na lažima koje su negde mogli da pročitaju - kazao je Vučić.
Preporučujemo
VIDOJKOVIĆ SLAVI „NEZAVISNO KOSOVO“: Besramno ruganje stradanju Srba
24. 02. 2026. u 13:42
IŽIVLjAVANjE NAD TRAGEDIJOM: Skandalozna poruka povodom smrti Zorana Vujovića
24. 02. 2026. u 13:38
KATASTROFA U VAŠINGTONU: Tramp odobrio vanredno stanje
AMERIČKI predsednik Donald Tramp odobrio je deklaraciju vanrednog stanja za Vašington kako bi savezne vlasti pomogle pri sanaciji kanalizacione katastrofe koja je počela prošlog meseca.
22. 02. 2026. u 13:41
VAŠINGTONU STIGLO UPOZORENjE: Ne pokušavajte da narušite naše odnose sa Moskvom
BELORUSKI predsednik Aleksandar Lukašenko izjavio je danas da je na početku pregovora između Belorusije i SAD upozorio Vašington da ne pokušava da naruši odnose između Minska i Moskve.
16. 02. 2026. u 15:09
"NEMA KO DA NASEČE DRVA": Rusko selo izgubilo skoro sve muškarce u ratu u Ukrajini
U RIBARSKOM selu Sedanka, na ruskom dalekom istoku, svakodnevni život je bio težak i pre rata u Ukrajini. Većina kuća nema osnovnu infrastrukturu, kao što su voda, unutrašnji toaleti ili centralno grejanje, iako zimske temperature često padnu i na -10 stepeni Celzijusa.
24. 02. 2026. u 09:43
Komentari (0)