RUSKI senator Aleksej Puškov je na Telegramu okačio sliku predsednika SAD Donalda Trampa sa svoja dva moguća naslednika, potpredsednikom Džej Di Vensom i državnim sekretarom Markom Rubijem, upitavši "čija li će prevagnuti".

Kako je istakao, potpredsednik Džej Di Vens je konzervativni tradicionalista sa kojim se povezuju pokret MAGA, tradicionalne vrednosti, priznavanje samo dva pola, oštra kritika Evrope zbog gubitka identiteta i "smrti hrišćanstva", nepopularnost među migrantima, mržnja evropskih liberala, kao i neprihvatljivost za demokrate poput guvernera Kalifornije Gevina Njusoma.

Što se tiče državnog sekretara SAD Marka Rubija, Puškov ga je opisao kao republikanca-oportunistu koji je pokazao sposobnost da se prilagodi Trampu.

-On je intervencionista, bez jasno izraženog stava po pitanju 'množine rodova', aktivan zagovornik sankcija protiv Rusije, 'blagi' kritičar Evrope (pogledajte njegov govor na Minhenskoj bezbednosnoj konferenciji 2026), blizak desnom krilu demokrata u Kongresu SAD, prihvatljiv za evropske elite, i gotovo bez kritika u liberalnim medijima, naglasio je ruski senator.

Prema njegovim rečima, Vens se snažno povezuje sa rejtingom i nasleđem Trampa, a imidž Rubija je više "autonoman". Osim toga, poreklom je sa Kube, te ga podržavaju mnogi Latinoamerikanci – druga po brojnosti etnička grupa u SAD.

