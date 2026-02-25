Svet

IDEOLOG ILI OPORTUNISTA: Puškov o Trampovom nasledniku

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

25. 02. 2026. u 07:00

RUSKI senator Aleksej Puškov je na Telegramu okačio sliku predsednika SAD Donalda Trampa sa svoja dva moguća naslednika, potpredsednikom Džej Di Vensom i državnim sekretarom Markom Rubijem, upitavši "čija li će prevagnuti".

ИДЕОЛОГ ИЛИ ОПОРТУНИСТА: Пушков о Трамповом наследнику

Foto: AP Photo/Alex Brandon

Kako je istakao, potpredsednik Džej Di Vens je konzervativni tradicionalista sa kojim se povezuju pokret MAGA, tradicionalne vrednosti, priznavanje samo dva pola, oštra kritika Evrope zbog gubitka identiteta i "smrti hrišćanstva", nepopularnost među migrantima, mržnja evropskih liberala, kao i neprihvatljivost za demokrate poput guvernera Kalifornije Gevina Njusoma.

Što se tiče državnog sekretara SAD Marka Rubija, Puškov ga je opisao kao republikanca-oportunistu koji je pokazao sposobnost da se prilagodi Trampu.

-On je intervencionista, bez jasno izraženog stava po pitanju 'množine rodova', aktivan zagovornik sankcija protiv Rusije, 'blagi' kritičar Evrope (pogledajte njegov govor na Minhenskoj bezbednosnoj konferenciji 2026), blizak desnom krilu demokrata u Kongresu SAD, prihvatljiv za evropske elite, i gotovo bez kritika u liberalnim medijima, naglasio je ruski senator.

Prema njegovim rečima, Vens se snažno povezuje sa rejtingom i nasleđem Trampa, a imidž Rubija je više "autonoman". Osim toga, poreklom je sa Kube, te ga podržavaju mnogi Latinoamerikanci – druga po brojnosti etnička grupa u SAD.

(rt.rs)

