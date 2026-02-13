DA LI ĆE AMERIKA ZBOG OVOGA NAPASTI IRAN? Objavljeni novi satelitski snimci, svi gledaju u ovu planinu (FOTO)

ANALIZA novih satelitskih snimaka pokazuje da je Iran započeo dodatno učvršćivanje podzemnog kompleksa u blizini jednog od svojih nuklearnih postrojenja.

Aktivnosti se odvijaju u vreme pojačanih tenzija, dok su pregovori između iranskih i američkih zvaničnika u toku.

Američki predsednik Donald Tramp zapretio je novim vojnim akcijama protiv Irana ako Teheran ne pristane na novi sporazum o svom nuklearnom programu.

Obnavljanje nuklearnog programa

Snimak, koji je prvi analizirao američki tink-tenk Institut za nauku i međunarodnu bezbednost (ISIS), prikazuje učvršćivanje ulaza u tunele na planini Kolang Gaz La, poznatoj i kao planina Pikak. Stručnjaci kažu da bi objekat mogao biti namenjen zaštiti iranskih aktivnosti obogaćivanja uranijuma ili ključne opreme, ali njegova tačna namena, kao i da li je već operativan, ostaje nejasna.

NEW IMAGERY UPDATE



High-resolution satellite imagery of the large tunnel complex at Kolang-Gaz La Mountain, aka Pickaxe Mountain, from February 10 shows ongoing efforts to harden and defensively strengthen two of the tunnel entrances into the facility. Imagery shows ongoing… pic.twitter.com/j3N2LLeZhB — Inst for Science (@TheGoodISIS) February 11, 2026

Iran tvrdi da je njegov nuklearni program isključivo mirnodopske prirode i odbacuje optužbe da pokušava da razvije nuklearno oružje.

Ipak, Tramp je u junu 2025. godine izjavio da je Iran udaljen samo mesec dana od toga da ima nuklearno oružje. Zatim, tokom 12-dnevnog rata između Izraela i Irana prošle godine, naredio je napade na tri podzemna nuklearna postrojenja gde su se centrifuge koristile za proizvodnju visoko obogaćenog uranijuma.

Tramp je tvrdio da su napadi „uništili“ iranske kapacitete za obogaćivanje, ali je dodao da iranski zvaničnici „razmišljaju o pokretanju novog postrojenja“.

Zaštita postrojenja

Planina Pikaks nije bila među lokacijama pogođenim u američko-izraelskim vazdušnim napadima u junu 2025. godine, ali je ciljano nuklearno postrojenje Natanz, koje se nalazi oko dva kilometra severno.

Satelitski snimci od 10. februara prikazuju sveže izliveni beton iznad jednog od ulaza u kompleks planine Pikaks.

Na lokaciji je vidljiva i betonska pumpa, što su potvrdili analitičari ISIS-a i britanska firma za analizu obaveštajnih službi Maiar.

Na drugom ulazu u tunel vidljivo je poravnanje stene i tla, kao i nova betonom armirana konstrukcija u blizini.

Stručnjaci ISIS-a procenjuju da su ove promene usmerene na jačanje zaštite ulaza od mogućeg vazdušnog napada.

Prema njihovoj proceni, stalno prisustvo teških građevinskih mašina i materijala sugeriše da objekat još nije spreman za operativnu upotrebu.

- Iran je ranije tvrdio da je izgradnja povezana sa renoviranjem naprednog postrojenja za sklapanje centrifuga, ali veličina postrojenja i zaštita koju pruža visoka planina odmah su izazvali zabrinutost da bi se mogle planirati i druge osetljive aktivnosti, poput obogaćivanja uranijuma - saopštio je ISIS.

Radovi na sanaciji postrojenja

Satelitski snimci takođe prikazuju radove na sanaciji i jačanju odbrane u obližnjem postrojenju Natanz i u nuklearnom kompleksu Isfahan, 125 kilometara severnije.

U Isfahanu, analiza ISIS-a pokazuje da su svi ulazi u tunelski kompleks sada zatrpani zemljom.

Takvo zatrpavanje, kažu stručnjaci, moglo bi ublažiti posledice vazdušnog napada, ali bi takođe moglo da iskomplikuje kopnene operacije usmerene na izvlačenje ili uništavanje bilo kakvog visoko obogaćenog uranijuma koji se može nalaziti unutar objekta.

Novi krov je takođe izgrađen na lokaciji u Isfahanu na zgradi za koju se veruje da je korišćena za proizvodnju centrifuga, a koja je oštećena u izraelskom napadu prošle godine.

Radovi su takođe vidljivi iznad zemlje u Natanzu, lokaciji oštećenoj u izraelskim i američkim vazdušnim napadima prošlog juna.

Krov je izgrađen između početka decembra i januara preko oštećenog sistema zaštite od dronova u postrojenju za obogaćivanje.

ISIS veruje da je krov postavljen kako bi se sprečilo posmatranje aktivnosti koje se odvijaju ispod.

Da li Iran očekuje napad?

Profesor Sina Azodi, direktor Programa za bliskoistočne studije na Univerzitetu Džordž Vašington u SAD, veruje da Iran „radi na osnovu pretpostavke da će se napadi dogoditi i da mora zaštititi svoje objekte u najvećoj mogućoj meri“.

- Iranski nuklearni program nije uništen - dodao je.

- Kada imate znanje, kapacitet i tehnologiju za obnovu programa, uvek ga možete obnoviti.

Šef Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA), Rafael Grosi, rekao je za Bi-bi-si da je novi nuklearni sporazum između Irana i SAD moguć i hitno potreban.

- Moj utisak, nakon razgovora sa svima uključenima, jeste da imamo prozor mogućnosti, ali takvi prozori se mogu vrlo brzo zatvoriti, tako da mislim da moramo iskoristiti trenutak - rekao je Grosi u intervjuu na Minhenskoj konferenciji o bezbednosti.

Dodao je da veruje da se procenjenih 400 kilograma visoko obogaćenog uranijuma, koji je tehnički samo korak do kvaliteta za proizvodnju oružja, još uvek nalazi u podzemnim tunelima i komorama koje su SAD gađale prošlog juna bombama za uništavanje bunkera.

