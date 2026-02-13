CRNA GORA JE ZATEČENA! Uhapšen Veselin Barović, otkriveno i zbog čega

Veselin Barović, bivši predsednik Košarkaškog saveza Jugoslavije, uhapšen je prethodne noći u Crnoj Gori.

Uprava policije je saopštila da je utajio porez od 332.000 evra i da su mu prilikom pretresa oduzeta dva pištolja, municija i okvir za municiju u ilegalnom posedu koje su pronađene na lokacijama koje poseduje.

Uhapšen je sat vremena pre ponoći.

Službenici Sektora za borbu protiv kriminala će u ovom predmetu, u koordinaciji sa nadležnim tužilaštvom, u daljoj fazi izviđaja nastaviti sa radnjama finansijske istrage u odnosu na Barovića.

"Službenici Sektora za borbu protiv kriminala – Odsjeka za borbu protiv korupcije, ekonomskog kriminala, sprovođenja finansijskih istraga i suzbijanja ekološkog kriminala su, naime, u koordinaciji sa Osnovnim državnim tužilaštvom u Podgorici, a uz podršku Poreske uprave Crne Gore, nakon sprovedenih sveobuhvatnih ciljanih aktivnosti procesuirali V.B zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično đelo utaja poreza i doprinosa", navodi UP.

Policija sumnja se da je Barović počinio krivično đelo na način što je tokom 2018. godine, kao fizičko lice, u cilju izbjegavanja plaćanja poreza i drugih propisanih dažbina, odnosno poreza na kapitalnu dobit od prodaje uđela u pravnom licu, nije prijavio zakonito stečeni prihod koji je od uticaja na utvrđivanje ovih obaveza i da je prikrio podatke koji se odnose na utvrđivanje.

"On je to učinio na način što je, kako se sumnja, kao fizičko lice kupio 7% vlasničkog uđela kapitala društva “C” doo Podgorica u pravnom licu “T” doo Podgorica za 98.000,00 eura, nakon čega je kao fizičko lice prodao isti vlasnički udio kao član društva koji ima neograničeno pravo svojine na uđelu koji predstavlja 7% kapitala društva u pravnom licu “T” doo Podgorica kupcu S.B, za iznos od 3.785.704 eura, čime nije u zakonskom roku prijavio zakonito stečen prihod od kapitala, odnosno razliku između kupovne i prodajne cijene imovine u iznosu od 3.687.704 eura, te na taj način po osnovu obračuna poreza na kapitalnu dobit za 2018. godinu, shodno Zakonu o porezu na dohodak fizičkih lica, utajio porez u iznosu od 331.893,36 eura, a čime je ostvario protivpravnu imovinsku korist u navedenom iznosu, a na direktnu štetu Budžeta Crne Gore", saopštila je UP, a prenose "Vijesti".

