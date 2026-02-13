Svet

AMERIČKI MINISTAR ZDRAVLJA ŠOKIRAO: Šmrkao sam kokain sa WC daske

Новости онлине

13. 02. 2026. u 09:12

AMERIČKI ministar zdravlja i socijalne zaštite Robert F. Kenedi mlađi izneo je šokantno priznanje o svojoj prošlosti sa drogama gostujući u jednom podkastu u četvrtak. Govoreći o borbi sa zavisnošću, otkrio je do sada nepoznate detalje.

Foto: Profimedia

U razgovoru sa komičarem Teom Vonom u podkastu „This Past Weekend“, Kenedi je ispričao kako su se upoznali.

- Godinama smo zajedno na putu oporavka - rekao je Kenedi, na šta je Von potvrdio da su se sastajali na jutarnjim sastancima lečenih zavisnika još pre pandemije koronavirusa.

"Šmrkao sam kokain sa WC daske"

Kenedi, koji je trezan više od 40 godina, ispričao je da je tokom pandemije osnovao „piratsku“ grupu koja se nastavila okupljati uprkos merama.

- Kad smo se okupili, rekao sam: "Nije me briga šta će se desiti, ići ću na sastanke svaki dan". Ne plašim se virusa, nekad sam šmrkao kokain sa WC daske. Znam da će me ova bolest ubiti ako je ne lečim, a za mene to znači svakodnevno ići na sastanke. Bez toga mi je život gotov - ispričao je Kenedi.

Hapšen zbog posedovanja marihuane i heroina

Kenedi je i ranije javno govorio o svojoj zavisnosti. Sa 16 godina uhapšen je zbog posedovanja marihuane, a 1983. godine u Južnoj Dakoti ponovo je uhapšen, ovoga puta zbog posedovanja heroina.

Naveo je da ga je upravo to drugo hapšenje podstaklo da se otrezni i započne oporavak.

Predsednik SAD Donald Tramp nominovao je Kenedija za ministra zdravlja u januaru 2025. godine, a Senat je potvrdio njegovo imenovanje već narednog meseca.

