Fudbal

ZBOG NJE SE DEJAN STANKOVIĆ VRATIO U ZVEZDU! Legenda srpskog fudbala čeka peto dete

Новости онлине

11. 02. 2026. u 09:27

DEJAN Stanković i njegova supruga Anita ponovo će postati roditelji.

Foto: Instagram

Legenda srpskog fudbala Dejan Stanković, a čuveni sportista sada je otkrio nepoznate detalje o kojima je, do sada, javnost mogla samo da nagađa, da čeka još jedno dete i da je Anita imala uticaja na njegov povratak u Crvenu zvezdu.

– Tačno. Ne bih bio ovde da nije bilo njene podrške. Imamo bebu od godinu dana, sad čekamo bebu u sedmom mesecu. Ali, Zvezda zove. Moramo da vidimo red veličina, koliko je to važno imati podršku sa te strane. Dolazak u Moskvu nije bio jednostavan za organizovati, sa malom bebom, porođaj ovde, pa dva meseca Beograd, pa dva meseca Moskva, pa dva meseca Ljubljana, pa Moskva i sada selidba u Beograd. To je sve u godinu dana i sada je trudna. Tako da velike zasluge za podršku dugujem supruzi, bez toga ne bi bilo moguće – objasnio je Dejan Stanković za Maxbetsport.

Podsetimo, Stanković već neko vreme uživa u ljubavi sa novom suprugom Anitom, a par je dobio i dete. Bivši fudbaler iz bivšeg braka sa Anom Aćimović već ima trojicu sinova - Filipa, Aleksandra i Stefana, a sada će Stanković ponovo postati otac i to po peti put.

