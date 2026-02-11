Hapšenja i istraga

RAZBIJEN OGRANAK KAVAČKOG KLANA U BEOGRADU: Pala i trojica "kavčana", evo šta je sve zaplenjeno

В.Н.

11. 02. 2026. u 09:23

EFIKASNOM istragom UKP i Višeg javnog tužilaštva u Beogradu u kojoj je noćas uhapšeno troje osumnjičenih, razbijen je ogranak kačackog klana.

РАЗБИЈЕН ОГРАНАК КАВАЧКОГ КЛАНА У БЕОГРАДУ: Пала и тројица кавчана, ево шта је све заплењено

Foto: MUP

U velikoj akciji noćas su, podsetimo, uhapšene tri osobe kod kojih je zaplenjena velika količina kokaina, eksploziv i oružje.

Zaplenjeno je 8 kilograma kokaina, a tokom pretresa kod uhapšenih je policija pronašla i dva kilograma eksploziva, nekoliko komada bombi, snajper, silikonske maske, nekoliko rotacija, mikrokamera, dron.

- Zaplenjen je snajper sa optičkim nišanom, ručni raketni bacač, pet granata, dva pištolja sa izbrušenim brojevima, dva kilograma eksploziva, dve silikonske maske, ali i kriptovani telefoni, radio-stanice, špijunske kamere, detektor uređaja za praćenje, rotaciona svetla - otkriva izvor, šta je sve zaplenjeno.

Tokom pretresa, pronađena je i veća kolicina novca.

(Kurir)

BONUS VIDEO: 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

NAJUSAMLJENIJA KUĆA NA SVETU: Evo šta se nalazi unutra - da li biste smeli da prespavate ovde? (VIDEO)
Panorama

0 0

NAJUSAMLjENIJA KUĆA NA SVETU: Evo šta se nalazi unutra - da li biste smeli da prespavate ovde? (VIDEO)

U VREME kada život u gradu može da bude iscrpljujući, mnogi sanjaju o povlačenju u mir i osamu. No, za one koji traže ekstremnu samoću, postoji jedno posebno mesto: izolovana kuća na osrtvu Elidej u arhipelagu Vestmanejar na jugu Islanda. Ovo osamljeno imanje, jedini objekt na nenaseljenom osrtvu, godinama intrigira posetioce i pokreće brojne teorije zavere.

11. 02. 2026. u 07:30

Stavila je LOVOR pod tepih i rešila problem koji muči mnoga domaćinstva
Panorama

0 0

Stavila je LOVOR pod tepih i rešila problem koji muči mnoga domaćinstva

NAIZGLED bezazlen trik, ali efekat je iznenadio hiljade ljudi. Jedna domaćica je stavila nekoliko listova lovora ispod tepiha, a već sledećeg jutra primetila ogromnu razliku u stanu. Problem sa kojim se borila mesecima – vlaga, ustajali miris i zagušljiv vazduh – gotovo je nestao. Ovaj jednostavan kućni trik brzo se proširio društvenim mrežama, a mnogi tvrde da zaista deluje.

11. 02. 2026. u 10:44

ORBAN OTKRIO ŠOK DETALJE: Odbio sam poziv Klintona da uđem u rat sa Srbijom 1999. godine
Politika

0 4

ORBAN OTKRIO ŠOK DETALjE: Odbio sam poziv Klintona da uđem u rat sa Srbijom 1999. godine

MAĐARSKI premijer Viktor Orban izjavio je da je 1999. godine, tokom svog prvog premijerskog mandata, dok su trajali sukobi u AP Kosovu i Metohiji i NATO agresija, dobio poziv od tadašnjeg američkog predsednika Bila Klintona da Mađarska otvori drugi front i napadne Srbiju ili "bar da puca iz Mađarske preko Vojvodine sve do Beograda", ali da je odbio takav poziv, preneo je danas Telex.

09. 02. 2026. u 11:13

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

HAPŠENJE U LESKOVCU: Bivša direktorka i zaposleni u Ustanovi za odrasle i stare osumnjičeni za zloupotrebe
Hapšenja i istraga

0 0

HAPŠENJE U LESKOVCU: Bivša direktorka i zaposleni u Ustanovi za odrasle i stare osumnjičeni za zloupotrebe

U NASTAVKU borbe protiv korupcije, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, Odeljenja za borbu protiv korupcije, u saradnji sa Posebnim odeljenjem za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Nišu, uhapsili su G. S. (1961), bivšu direktorku Ustanove za odrasle i starije u Leskovcu i D. Đ. (1976), rukovodioca u ovoj Ustanovi, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili produženo krivično delo zloupotreba službenog položaja.

10. 02. 2026. u 18:07

Politika
Tenis
Fudbal
NISI SAMA: Emotivna priča o ozdravljenju zatvorila januarski repertoar u teatru humanosti

NISI SAMA: Emotivna priča o ozdravljenju zatvorila januarski repertoar u teatru humanosti