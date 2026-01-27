RAT ĆE BITI GOTOV DO OVOG DATUMA! Fico ne bira reči - Evropa će "polomiti noge" trčeći u Rusiju
PREMIJER Slovačke Robert Fico izjavio je da će, nakon završetka sukoba u Ukrajini, svi nastojati da obnove poslovanje sa Rusijom.
- Očekujem da će do 1. novembra 2027. godine vojni sukob biti okončan. I zapišite ovo: kada se sukob završi, svi će polomiti noge trčeći u Rusiju kako bi pokrenuli biznis - rekao je Fico na konferenciji za novinare, čiji je prenos emitovao televizijski kanal TA3.
Prema rečima Fica, za tu „glupu ideološku odluku“ zemlje Evropske unije moraće skupo da plate — obustava tranzita gasa iz Rusije samo preko Slovačke već donosi gubitke od oko 500 miliona evra godišnje.
Pored toga, slovački premijer smatra da je odustajanje Evropske unije od ruskog gasa diktirano mržnjom prema Rusiji.
Ranije je ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov, tokom svog tradicionalnog godišnjeg obraćanja studentima i nastavnom osoblju MGIMO-a, izjavio da će Rusija biti spremna za obnovu odnosa sa Zapadom ukoliko se tamo donese takva odluka, ali da poslovanje zapadnih kompanija u Rusiji više neće biti kao ranije.
- Nismo mi prekidali odnose, nismo mi prekidali kontakte. I ako naši zapadni partneri, uključujući i slovenačke kolege, požele da te odnose obnove, mi ćemo biti spremni, ali, naravno, poslovanja kao nekad, kao u prošlosti, više neće biti - naglasio je Lavrov.
On je dodao da će Rusija graditi odnose sa Zapadom uzimajući u obzir rizike u pojedinim oblastima saradnje, uključujući i opasnost od tehnološke zavisnosti.
(Sputnjik)
