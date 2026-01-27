Svet

RAT ĆE BITI GOTOV DO OVOG DATUMA! Fico ne bira reči - Evropa će "polomiti noge" trčeći u Rusiju

В.Н.

27. 01. 2026. u 18:39

PREMIJER Slovačke Robert Fico izjavio je da će, nakon završetka sukoba u Ukrajini, svi nastojati da obnove poslovanje sa Rusijom.

РАТ ЋЕ БИТИ ГОТОВ ДО ОВОГ ДАТУМА! Фицо не бира речи - Европа ће поломити ноге трчећи у Русију

Foto: Profimedia

- Očekujem da će do 1. novembra 2027. godine vojni sukob biti okončan. I zapišite ovo: kada se sukob završi, svi će polomiti noge trčeći u Rusiju kako bi pokrenuli biznis - rekao je Fico na konferenciji za novinare, čiji je prenos emitovao televizijski kanal TA3.

Prema rečima Fica, za tu „glupu ideološku odluku“ zemlje Evropske unije moraće skupo da plate — obustava tranzita gasa iz Rusije samo preko Slovačke već donosi gubitke od oko 500 miliona evra godišnje.

Pored toga, slovački premijer smatra da je odustajanje Evropske unije od ruskog gasa diktirano mržnjom prema Rusiji.

Ranije je ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov, tokom svog tradicionalnog godišnjeg obraćanja studentima i nastavnom osoblju MGIMO-a, izjavio da će Rusija biti spremna za obnovu odnosa sa Zapadom ukoliko se tamo donese takva odluka, ali da poslovanje zapadnih kompanija u Rusiji više neće biti kao ranije.

- Nismo mi prekidali odnose, nismo mi prekidali kontakte. I ako naši zapadni partneri, uključujući i slovenačke kolege, požele da te odnose obnove, mi ćemo biti spremni, ali, naravno, poslovanja kao nekad, kao u prošlosti, više neće biti - naglasio je Lavrov.

On je dodao da će Rusija graditi odnose sa Zapadom uzimajući u obzir rizike u pojedinim oblastima saradnje, uključujući i opasnost od tehnološke zavisnosti.

(Sputnjik)

BONUS VIDEO:

VELIKU PODRŠKU DOBIJAMO OD PREDSEDNIKA VUČIĆA: Mali Luka ima retku bolest, a ovo je njegova priča

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

A TRI DANA POSLE NAPADA TORCIDE U TUZLI... Delije se oglasile, evo šta su upravo poručili navijači Crvene zvezde
Fudbal

0 8

A TRI DANA POSLE NAPADA TORCIDE U TUZLI... "Delije" se oglasile, evo šta su upravo poručili navijači Crvene zvezde

Malme i Crvena zvezda sastali su se u Ligi Evrope, a potom je došlo do tuče navijača u okolini Tuzle, u Bosni i Hercegovini, kada se deo Zvezdinih pristalica iz Republike Srpske avionom vraćao iz Švedske. Sve su organizovali Hrvati, navijači Hajduka, "Torcida Split", a tri dana kasnije oglasile su se "delije". Ali, nijednom rečju nisu spomenule ovaj veliki incident.

26. 01. 2026. u 19:15

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
NOVAK ĐOKOVIĆ GLEDA I NE VERUJE: Karlos Alkaraz u istorijskom pohodu, Australijan open ovo još nije video

NOVAK ĐOKOVIĆ GLEDA I NE VERUJE: Karlos Alkaraz u istorijskom pohodu, Australijan open ovo još nije video