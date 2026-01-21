MERCOVA IZJAVA IZAZVALA BES NARODA: Nemačka pred masovnim protestima?
NEMAČKI sindikati razmatraju održavanje masovnih protesta protiv vlade kancelara Fridriha Merca, javlja list Bild, pozivajući se na svoje izvore.
Prema publikaciji , diskusiju su podstakle nedavne izjave kancelara, koji je, usred ekonomskih poteškoća, pozvao građane da rade više i doveo u pitanje potrebu za prosečno 14,5 dana bolovanja širom zemlje.
Nemački sindikalni savez je oštro osudio ovaj stav.
- Osmočasovni radni dan je crvena linija; ne može se produžiti... Ako se to desi, to će samo stvoriti sukob sa naše strane -rekla je predsednica sindikata Jasmin Fahimi.
Ona je naglasila da socijalne garancije nisu uzrok krize, a predlozi za povećanje radnog vremena samo destabilizuju situaciju.
(alo.rs)
Preporučujemo
NEMCI OČEKUJU PREKRETNICU U EKONOMIJI: Ova godina bi mogla da bude ključna za privredu
20. 01. 2026. u 18:04
FICO PRENEO MERCU: Šaljem pismo Ursuli, posla ću ga svim šefovima vlada i država EU
19. 01. 2026. u 23:45
BRISELSKE TRAČARE: Tajna grupa za dopisivanje evropskih lidera, zna se koga ogovaraju
19. 01. 2026. u 22:50
MERC LjUT NA NEMCE: Da li je to zaista neophodno?
17. 01. 2026. u 22:30
IDEJA ZA „UBISTVO U ORIJENT EKSPRESU “ ROĐENA U SRBIJI: 50 godina od smrti Agate Kristi - "kraljice zločina"
KADA je Agata Kristi dvadesetih godina prošlog veka sela u legendarni Orijent ekspres, nije mogla ni da sluti da će joj upravo taj voz, njegovi putnici i predeli kroz koje je prolazio, podariti jednu od najslavnijih priča u istoriji književnosti.
21. 01. 2026. u 16:48
TRAMP SAOPŠTIO UDARNU VEST O GRENLANDU U DAVOSU
PREDSEDNIK SAD Donald Tramp rekao je da neće koristiti silu protiv Grenlanda.
21. 01. 2026. u 15:13
MIRA ADANjA POLAK PRODALA SVU IMOVINU Nije ostalo ništa: "Sve što je moglo da se proda, prodala sam..."
PRIVATNOST nikada nije delila sa širokim auditorijumom...
20. 01. 2026. u 09:05
Komentari (0)