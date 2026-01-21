MERCOVA IZJAVA IZAZVALA BES NARODA: Nemačka pred masovnim protestima?

NEMAČKI sindikati razmatraju održavanje masovnih protesta protiv vlade kancelara Fridriha Merca, javlja list Bild, pozivajući se na svoje izvore.

Foto: Profimedia

Prema publikaciji , diskusiju su podstakle nedavne izjave kancelara, koji je, usred ekonomskih poteškoća, pozvao građane da rade više i doveo u pitanje potrebu za prosečno 14,5 dana bolovanja širom zemlje.

Nemački sindikalni savez je oštro osudio ovaj stav.

- Osmočasovni radni dan je crvena linija; ne može se produžiti... Ako se to desi, to će samo stvoriti sukob sa naše strane -rekla je predsednica sindikata Jasmin Fahimi.

Ona je naglasila da socijalne garancije nisu uzrok krize, a predlozi za povećanje radnog vremena samo destabilizuju situaciju.

(alo.rs)