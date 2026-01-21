Svet

"TREBAO SAM DA PONESEM ŠTITNIKE ZA KOLENA EU LIDERIMA" Guverner Kalifornije iz Davosa: Vreme je da se usprotivite, da pokažete malo kičme

DEMOKTRATSKI guverner Kalifornije Gevin Njusom oštro je kritikovao oprezan odgovor Evrope na pretnje američkog predsednika Donalda Trampa u vezi sa Grenlandom.

Na pitanje poslovnog dopisnika Pola Kelsoa u Davosu da li ima poruku za Evropljane, Njusom je rekao: - Vreme je da se saberete. Vreme je da se ozbiljno potrudite i prestanete da budete saučesnici. Vreme je da se usprotivite, da budete čvrsti, da pokažete malo kičme.

„Više ne mogu da podnesem da vidim ovu saučesničku pasivnost“

- Više ne mogu da podnesem da vidim ovu saučesničku pasivnost, ljude kako se samo prevrću po leđima. Trebalo je da donesem gomilu štitnika za kolena za sve svetske lidere. Mislim, dele se krune i dele se Nobelove nagrade, samo se dele. To je jednostavno jadno. I nadam se da ljudi shvataju koliko jadno izgledaju na svetskoj sceni... Sramotno je - rekao je.

Njusom je takođe odbacio mogućnost diplomatije sa Trampom: - On je Ti-reks: ili se pariš sa njim ili te pojede.

Kelso kaže da je Njusomov „beskompromisni“ rečnik politički pogodan za guvernera, koji se dopada i publici kod kuće i u Evropi. Njusom se nada da će postati osoba „kojoj bi se neki u Evropi mogli ugledati za nekoliko godina u suprotstavljanju trampizmu“.

