GRENLAND NE PRIJA BERZI: Američke akcije u padu nakon što je Tramp intenzivirao retoriku o danslopm ostrvu

Предраг Стојковић
20. 01. 2026. u 19:33

NA današnjem otvaranju američkih berzi akcije su bile u velikom padu nakon što je predsednik Donald Tramp intenzivirao retoriku o Grenlandu.

Foto: Printskrin, Vikipedija

On je pored ostalog zapretio da će uvesti nove carine zemljama koje se protive prodaji danske teritorije Sjedinjenim Američkim Državama, preneo je CNBC.

Indeks Dow Jones pao je za 680 poena, odnosno za 1,4 odsto, S&P 500 za 1,6 odsto, a Nasdaq za 1,8 odsto.

Akcije su pale nakon što je Tramp u objavi na platformi Truth Social objavio da će se osam članica NATO-a suočiti s porastom carina "dok se ne postigne sporazum o potpunoj kupovini Grenlanda".

Tramp je rekao da bi početne tarife od 10 odsto bile pokrenute 1. februara i porasle bi na 25 odsto 1. juna.

Američki predsednik je potom zapretio da će uvesti carine od 200 odsto na francuska vina i šampanjac nakon vesti da predsednik zemlje, Emanuel Makron, nije voljan da se pridruži njegovom takozvanom Odboru mira.

(Tanjug)

