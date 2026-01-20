GRENLAND NE PRIJA BERZI: Američke akcije u padu nakon što je Tramp intenzivirao retoriku o danslopm ostrvu
NA današnjem otvaranju američkih berzi akcije su bile u velikom padu nakon što je predsednik Donald Tramp intenzivirao retoriku o Grenlandu.
On je pored ostalog zapretio da će uvesti nove carine zemljama koje se protive prodaji danske teritorije Sjedinjenim Američkim Državama, preneo je CNBC.
Indeks Dow Jones pao je za 680 poena, odnosno za 1,4 odsto, S&P 500 za 1,6 odsto, a Nasdaq za 1,8 odsto.
Akcije su pale nakon što je Tramp u objavi na platformi Truth Social objavio da će se osam članica NATO-a suočiti s porastom carina "dok se ne postigne sporazum o potpunoj kupovini Grenlanda".
Tramp je rekao da bi početne tarife od 10 odsto bile pokrenute 1. februara i porasle bi na 25 odsto 1. juna.
Američki predsednik je potom zapretio da će uvesti carine od 200 odsto na francuska vina i šampanjac nakon vesti da predsednik zemlje, Emanuel Makron, nije voljan da se pridruži njegovom takozvanom Odboru mira.
(Tanjug)
BONUS VIDEO - PATROLA SA PUTNICIMA, NA BRZOJ PRUZI, OD BEOGRADA DO SUBOTICE: "Vožnja deluje gotovo neprimetno"
Preporučujemo
ZBOG AMERIČKIH PRETNjI NOVIM CARINAMA: Makron pozvao na primenu „trgovinske bazuke“
20. 01. 2026. u 17:41
"SRPSKA SE TRUBA S KOSOVA ČUJE" ZA POBEDNIKA MATEJU: Oboren rekord na Gazivodama - Stotine mladića i devojaka plivalo za Časni krst (VIDEO)
PLIVANjE za Časni krst održano je tradicionalno na jezeru Gazivode. Ovogodišnji pobednik je Mateja Kasalović.
19. 01. 2026. u 13:55
KALINKA JE IMALA 14 GODINA KAD JE BRUTALNO UBIJENA: Otac 30 godina istraživao zločin, svi ga smatrali ludim - prava istina je šokirala svet!
ANDRE Bamberski je penzioner, a tri decenije života je posvetio razotkrivanju smrti svoje ćerke.
19. 01. 2026. u 13:58
MIRA ADANjA POLAK PRODALA SVU IMOVINU Nije ostalo ništa: "Sve što je moglo da se proda, prodala sam..."
PRIVATNOST nikada nije delila sa širokim auditorijumom...
20. 01. 2026. u 09:05
Komentari (0)