UKRAJINSKI MINISTAR ODBRANE: I mi bi trebalo da napravimo sopstvenu kupolu protiv dronova

UKRAJINSKI ministar odbrane Mihail Fedorov izjavio je danas da je zadatak vojne komande da stvori sopstvenu kupolu protiv dronova.

Foto MoD Rusije/Tanjug/AP

Fedorov je naveo da je odobrio imenovanje jednog od "najefikasnijih komandanata", Pavla "Lazara" Jelizarova, na mesto zamenika komandanta Ratnog vazduhoplovstva Oružanih snaga Ukrajine, koji će, dodao je, biti odgovoran za razvoj protivvazdušne odbrane i usmeravanje presretanja dronova.

-Naš zadatak je da izgradimo kupolu protiv dronova iznad Ukrajine. Sistem koji ne reaguje naknadno, već uništava pretnju čim se ona približi. Za to su potrebni ljudi koji su već dokazali svoju efikasnost u savremenom ratovanju. 'Lazar' je jedan od njih, istakao je Fedorov, prenosi RBK Ukrajina.

On je pojasnio da je potrebno izgraditi sistem koji ne funkcioniše na lokalnom nivou, već na nivou cele zemlje.

Napomenuo je i da trenutno nijedna zemlja na svetu nema takvo iskustvo u suzbijanju dronova kao Ukrajina.

-Svakog dana i svake noći, ukrajinski vojnici obaraju stotine neprijateljskih dronova, dodao je Fedorov.

Kako je naveo, samo u 2025. godini, ruske snage su lansirale do 100.000 bespilotnih letelica "šaheda" i drugih vrsta dronova širom Ukrajine.

-Svet se nije spremao za ovu vrstu rata. Ali mi smo primorani da reagujemo brzo, sistematski i tehnološki. Zato, na zahtev predsednika (Ukrajine Volodimira Zelenskog), menjamo pristup zaštiti neba. Transformacija takvog sistema se ne dešava za nekoliko dana, već moramo početi danas da bismo konačno zatvorili ovo pitanje, naglasio je ukrajinski ministar odbrane.

Ranije danas Zelenski je objavio da se ruska vojska sprema za novi masovni udar i pozvao krajince da obrate pažnju na svaki alarm, jer, kako je naveo, "neprijatelj čeka trenutak za napad".

(Tanjug)

