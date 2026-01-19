MERC HOĆE DA PRIČA SA TRAMPOM U DAVOSU ZBOG GRENLANDA Merc: Ali, ako Tramp ispuni carinske pretnje, onda smo spremni da odgovorimo

NEMAČKI kancelar Fridrih Merc izjavio je u ponedeljak da će pokušati da se sastane sa predsednikom SAD Donaldom Trampom ove nedelje kako bi sprečio dalju eskalaciju spora oko Grenlanda.

Foto: Profimedia

Govoreći na konferenciji za novinare u Berlinu, Merc je rekao da evropske zemlje koje su izrazile podršku suverenitetu Danske i kojima je Tramp pretio carinama žele da izbegnu bilo kakvu eskalaciju.

- Imaćemo priliku ove nedelje u Davosu da razgovaramo o tome na raznim sastancima. Pokušaću da se sastanem sa predsednikom Trampom u sredu - rekao je, misleći na Svetski ekonomski forum u Švajcarskoj.

Evropa spremna da odgovori

Konzervativni nemački lider rekao je da Evropljani prepoznaju strateški značaj arktičke bezbednosti i uloge Grenlanda i da su spremni da se pozabave ovim pitanjima zajedno sa NATO-om kroz povećano prisustvo u regionu.

Takođe je naglasio da ako Tramp sprovede carinske pretnje protiv zemalja koje se protive njegovim ambicijama oko Grenlanda, Evropljani su spremni da odgovore kontraekonomskim merama.

- Ne želim to, ali ako je potrebno, onda ćemo naravno zaštititi naše evropske interese, uključujući i naše nemačke nacionalne interese - rekao je Merc.

- Ne želimo ovu eskalaciju. Ne želimo trgovinski spor sa SAD, ali ako se suočimo sa carinama koje smatramo nerazumnim, onda smo sposobni da odgovorimo - dodao je.

Trampova pretnja

Tramp je u subotu objavio da će Vašington uvesti carine na robu iz Danske, Norveške, Švedske, Francuske, Nemačke, Velike Britanije, Holandije i Finske počev od 1. februara.

Carine će početi od 10% i povećati se na 25% do 1. juna.

Američki predsednik je rekao da će mere ostati na snazi ​​dok se ne postigne dogovor o "potpunoj kupovini Grenlanda" od strane SAD-a od Danske.

Naveo je zabrinutost za nacionalnu bezbednost, rekavši da je "svetski mir u pitanju" i tvrdeći da "Kina i Rusija žele Grenland, a Danska ne može ništa učiniti po tom pitanju".

Grenland, samoupravna teritorija unutar Kraljevine Danske, privukao je interes SAD-a zbog svog strateškog položaja i ogromnih mineralnih resursa, kao i navodne zabrinutosti zbog rastuće ruske i kineske aktivnosti.

I Danska i Grenland odbacili su svaki predlog za prodaju teritorije, potvrđujući danski suverenitet nad ostrvom.

(Dnevni Avaz)

BONUS VIDEO:

RUSIJA LANSIRALA RAKETU: Pogledajte trenutak lansiranja