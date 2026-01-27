ŠEF NATO-A ISMEJAO EVROPSKU ODBRANU: Odmah mu stigao oštar odgovor iz Francuske
FRANCUSKA vlada oštro je odgovorila Marku Ruteu nakon što je generalni sekretar NATO-a izjavio da Evropa ne može da se brani bez Sjedinjenih Američkih Država.
- Ne, dragi Mark Rute. Evropljani mogu i moraju da preuzmu odgovornost za sopstvenu bezbednost. Čak se i Sjedinjene Američke Države slažu s tim. To je evropski stub NATO-a - rekao je francuski ministar spoljnih poslova Žan-Noel Baro.
U ponedeljak, odgovarajući na pitanje francuskog poslanika Evropskog parlamenta sa krajnje desnice Pjera-Romena Tionea, Rute je u Evropskom parlamentu rekao da kontinent ne može da se brani bez američke podrške.
On je takođe odbacio ideju evropske vojske -koncept koji je nedavno oživeo komesar EU za odbranu Andrijus Kubilijus - i naveo da je „evropski stub NATO-a pomalo prazna reč“.
Međutim, otkako se predsednik SAD Donald Tramp vratio na vlast, njegova administracija insistira da će Vašington biti manje uključen u bezbednost Evrope.
Nova Strategija nacionalne odbrane SAD, objavljena u petak uveče, navodi da će Evropljani morati da preuzmu vodeću ulogu u suočavanju sa pretnjama, uz argument da je Evropa ekonomski i vojno sposobna da se brani od Rusije.
Prošle godine Tramp je uspeo da ubedi evropske zemlje da povećaju izdvajanja za odbranu na 5 odsto BDP-a.
Francuski zvaničnici jedinstveni u kritici
Baro nije bio jedini u Francuskoj koji je odbacio Ruteove komentare.
Mjurijel Domenak, bivša ambasadorka Francuske pri NATO-u, napisala je na platformi Iks da „uz svo poštovanje prema generalnom sekretaru NATO-a, ovo nije pravo pitanje... a pravi odgovor je da mahanje evropskom slabošću kako bi se obezbedila američka garancija predstavlja zastareli pristup i šalje pogrešnu poruku Rusiji“.
Ne pominjući Rutea direktno, francuska ministarka oružanih snaga Katrin Votran rekla je za francuski radio da je „ono što danas vidimo nužnost evropskog stuba NATO-a“.
Ideju o tome da Evropljani kolektivno postanu jači u okviru vojne alijanse Francuska je prvi put iznela pre nekoliko godina, a sada je podržavaju i druge zemlje, uključujući Nemačku.
Ruteove izjave takođe su bile u suprotnosti sa procenom predsednika Finske Aleksandra Stuba, koji je prošle nedelje u Davosu rekao da Evropljani mogu sami da se brane.
