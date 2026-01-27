Svet

ŠEF NATO-A ISMEJAO EVROPSKU ODBRANU: Odmah mu stigao oštar odgovor iz Francuske

Новости онлине

27. 01. 2026. u 11:15

FRANCUSKA vlada oštro je odgovorila Marku Ruteu nakon što je generalni sekretar NATO-a izjavio da Evropa ne može da se brani bez Sjedinjenih Američkih Država.

ШЕФ НАТО-А ИСМЕЈАО ЕВРОПСКУ ОДБРАНУ: Одмах му стигао оштар одговор из Француске

Foto: Tanjug/AP

- Ne, dragi Mark Rute. Evropljani mogu i moraju da preuzmu odgovornost za sopstvenu bezbednost. Čak se i Sjedinjene Američke Države slažu s tim. To je evropski stub NATO-a - rekao je francuski ministar spoljnih poslova Žan-Noel Baro.

U ponedeljak, odgovarajući na pitanje francuskog poslanika Evropskog parlamenta sa krajnje desnice Pjera-Romena Tionea, Rute je u Evropskom parlamentu rekao da kontinent ne može da se brani bez američke podrške.

On je takođe odbacio ideju evropske vojske -koncept koji je nedavno oživeo komesar EU za odbranu Andrijus Kubilijus - i naveo da je „evropski stub NATO-a pomalo prazna reč“.

Međutim, otkako se predsednik SAD Donald Tramp vratio na vlast, njegova administracija insistira da će Vašington biti manje uključen u bezbednost Evrope.

Nova Strategija nacionalne odbrane SAD, objavljena u petak uveče, navodi da će Evropljani morati da preuzmu vodeću ulogu u suočavanju sa pretnjama, uz argument da je Evropa ekonomski i vojno sposobna da se brani od Rusije.

Prošle godine Tramp je uspeo da ubedi evropske zemlje da povećaju izdvajanja za odbranu na 5 odsto BDP-a.

Francuski zvaničnici jedinstveni u kritici

Baro nije bio jedini u Francuskoj koji je odbacio Ruteove komentare.

Mjurijel Domenak, bivša ambasadorka Francuske pri NATO-u, napisala je na platformi Iks da „uz svo poštovanje prema generalnom sekretaru NATO-a, ovo nije pravo pitanje... a pravi odgovor je da mahanje evropskom slabošću kako bi se obezbedila američka garancija predstavlja zastareli pristup i šalje pogrešnu poruku Rusiji“.

Ne pominjući Rutea direktno, francuska ministarka oružanih snaga Katrin Votran rekla je za francuski radio da je „ono što danas vidimo nužnost evropskog stuba NATO-a“.

Ideju o tome da Evropljani kolektivno postanu jači u okviru vojne alijanse Francuska je prvi put iznela pre nekoliko godina, a sada je podržavaju i druge zemlje, uključujući Nemačku.

Ruteove izjave takođe su bile u suprotnosti sa procenom predsednika Finske Aleksandra Stuba, koji je prošle nedelje u Davosu rekao da Evropljani mogu sami da se brane.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

A TRI DANA POSLE NAPADA TORCIDE U TUZLI... Delije se oglasile, evo šta su upravo poručili navijači Crvene zvezde
Fudbal

0 8

A TRI DANA POSLE NAPADA TORCIDE U TUZLI... "Delije" se oglasile, evo šta su upravo poručili navijači Crvene zvezde

Malme i Crvena zvezda sastali su se u Ligi Evrope, a potom je došlo do tuče navijača u okolini Tuzle, u Bosni i Hercegovini, kada se deo Zvezdinih pristalica iz Republike Srpske avionom vraćao iz Švedske. Sve su organizovali Hrvati, navijači Hajduka, "Torcida Split", a tri dana kasnije oglasile su se "delije". Ali, nijednom rečju nisu spomenule ovaj veliki incident.

26. 01. 2026. u 19:15

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
OTKRIVENO! Evo zašto Dušan Mandić i Miloš Ćuk nisu bili na prijemu kod predsednika Aleksandra Vučića posle Evropskog prvenstva u vaterpolu!

OTKRIVENO! Evo zašto Dušan Mandić i Miloš Ćuk nisu bili na prijemu kod predsednika Aleksandra Vučića posle Evropskog prvenstva u vaterpolu!