OTKRIVENO! Evo zbog čega je puklo u braku Ane Ivanović i Bastijana Švajnštajgera, nije Bugarka kriva
Nekadašnja srpska teniserka Ana Ivanović rastala se sa dugogodišnjim suprugom Bastijanom Švajnštajgerom, što je dugo punilu stupce medija širom sveta.
Na kraju su mnogi razlog razvoda naveli kao prevara nemačkog fudbalera sa Bugarkom Silvom Kapetanovom. Međutim, sada se pojavljuju novi detalji. I kada je krenulo as lošim odnosima na relaciji fudbaler i teniserka.
Naime, glavni problem je nastao oko jezičke barijere, tačnije nije moglo da se dođe do dogovora oko toga koji će se jezik govoriti u kući i koji će deca učiti, jer se u porodici koristio srpski, engleski i nemački. Takođe je Ana Ivanović jednom prilkom istakla i da ne može nikako da se sporazume sa sverkrom i svekrvom, što mediji opet provlače kao krucijalnu stvar,
- To mi predstavlja problem. Tek počinjem da razumem nemački, a onda mi oni dođu s bavarskim – rekla je za TV stanicu "RTL" jednom prilikom Srpkinja.
Dok Ana uči nemački, Bastijan uči srpski, a kako je i sama teniserka potvrdila deca već govore oba jezika. Međutim, nepremostive prepreke su kasnije dovele do toga da i druga devojka ušeta u krevet fudbalera i povratka nije bilo.
Ono što je poznato je da je par nedavno dobio i trećeg sina, ali je ubrzo nakon toga došlo do rastanka.
Bonus video: Sada je sve jasno - evo šta ruski navijači stvarno misle o Kosovu
Preporučujemo
LUKA JOVIĆ U NEVERICI! Evo šta je upravo doživeo u Grčkoj!
27. 01. 2026. u 13:54
POGODILI SMO KVOTU 39! Naši tipsteri dominiraju! Evo novih predloga za mečeve na kojima verujemo da neće biti pobednika
DOMINACIJA!
27. 01. 2026. u 11:30
RUSIJA SLAVI: Estonija krenula da zarije nož u leđa Rusima - evo šta je upravo doživela
Rat u Ukrajini, odnosno "specijalna vojna operacija" kako to Rusija naziva, ponovo je za jednu od sporednih stvari iznedrio i sportski potez. Najnovije vesti na temu "sportske sankcije Rusima" nisu bile tako "bajne i sjajne" po Rusku Federaciju kao nedavne, kada je počelo ukidanje apsolutne zabrane za učešće ruskih ekipa, a i pojedinaca, ali... nastavak je ipak obradovao Ruse.
27. 01. 2026. u 12:45
GRAD NA RUBU PONORA: Klizišta odnela zemljište ispod kuća na Siciliji - snimci su JEZIVI (VIDEO/FOTO)
KATASTROFALNO nevreme koje je pogodilo jug Italije izazvalo je nezapamćenu štetu, a najkritičnije je na Siciliji, gde se u gradu Nišemiju urušio čak četiri kilometra dug deo litice. Zbog klizišta je više od hiljadu ljudi hitno evakuisano, jer je klizište bukvalno odnelo zemlju ispod kuća.
27. 01. 2026. u 11:26
Komentari (0)