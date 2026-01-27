Tenis

OTKRIVENO! Evo zbog čega je puklo u braku Ane Ivanović i Bastijana Švajnštajgera, nije Bugarka kriva

27. 01. 2026. u 11:17

Nekadašnja srpska teniserka Ana Ivanović rastala se sa dugogodišnjim suprugom Bastijanom Švajnštajgerom, što je dugo punilu stupce medija širom sveta.

ОТКРИВЕНО! Ево због чега је пукло у браку Ане Ивановић и Бастијана Швајнштајгера, није Бугарка крива

Foto: Printskrin

Na kraju su mnogi razlog razvoda naveli kao prevara nemačkog fudbalera sa Bugarkom Silvom Kapetanovom. Međutim, sada se pojavljuju novi detalji. I kada je krenulo as lošim odnosima na relaciji fudbaler i teniserka. 

Naime, glavni problem je nastao oko jezičke barijere, tačnije nije moglo da se dođe do dogovora oko toga koji će se jezik govoriti u kući i koji će deca učiti, jer se u porodici koristio srpski, engleski i nemački. Takođe je Ana Ivanović jednom prilkom istakla i da ne može nikako da se sporazume sa sverkrom i svekrvom, što mediji opet provlače kao krucijalnu stvar,

-  To mi predstavlja problem. Tek počinjem da razumem nemački, a onda mi oni dođu s bavarskim – rekla je za TV stanicu "RTL" jednom prilikom Srpkinja.

Dok Ana uči nemački, Bastijan uči srpski, a kako je i sama teniserka potvrdila deca već govore oba jezika. Međutim, nepremostive prepreke su kasnije dovele do toga da i druga devojka ušeta u krevet fudbalera i povratka nije bilo. 

Ono što je poznato je da je par nedavno dobio i trećeg sina, ali je ubrzo nakon toga došlo do rastanka.

