"EVROPA TREBA DA SE FOKUSIRA NA UKRAJINU, A NE NA GRENLAND" Tramp o trgovinskim carinama: Uradiću to, sto odsto
EVROPA bi trebalo da se fokusira na sukob u Ukrajini, a ne na Grenland, izjavio je američki predsednik Donald Tramp.
- Evropa treba da se fokusira na rat između Rusije i Ukrajine, jer, iskreno govoreći, vidite gde ih je to dovelo - rekao je Tramp u intervjuu za televiziju „En-Bi-Si njuz“.
- Na to bi Evropa trebalo da se fokusira, a ne na Grenland - dodao je Tramp.
Američki lider istakao je da je apsolutno posvećen uvođenju trgovinskih carina evropskim zemljama ako se ne postigne sporazum o predaji Grenlanda Sjedinjenim Američkim Državama.
- Uradiću to, sto odsto - rekao je Tramp, odgovarajući na pitanje o svojoj spremnosti da sprovede planove za uvođenje tarifa evropskim zemljama.
On je, istovremeno, odbio da odgovori na pitanje da li je spreman da silom zauzme Grenland.
- Nemam komentar - rekao je Tramp.
Američki lider u subotu je objavio da će u februaru biti uvedene carine od 10 odsto Danskoj, Norveškoj, Švedskoj, Francuskoj, Nemačkoj, Velikoj Britaniji, Holandiji i Finskoj, a koje će se povećati na 25 odsto u junu i ostati na snazi dok Sjedinjene Američke Države ne postignu dogovor o kupovini Grenlanda.
(Sputnjik)
BONUS VIDEO:
RUSIJA LANSIRALA RAKETU: Pogledajte trenutak lansiranja
Preporučujemo
EVROPA NA KONOPCIMA: Tramp otkrio šta namerava da uradi
19. 01. 2026. u 20:00
TRANSATLANSKI ODNOSI OZBILjNO NARUŠENI? Hitan sastanak Evropskog saveta zakazan za četvrtak
19. 01. 2026. u 13:25
ŠVERCOVAO ORUŽJE: Uhapšen zbog posedovanja automatske puške i municije
19. 01. 2026. u 22:29
"SRPSKA SE TRUBA S KOSOVA ČUJE" ZA POBEDNIKA MATEJU: Oboren rekord na Gazivodama - Stotine mladića i devojaka plivalo za Časni krst (VIDEO)
PLIVANjE za Časni krst održano je tradicionalno na jezeru Gazivode. Ovogodišnji pobednik je Mateja Kasalović.
19. 01. 2026. u 13:55
KALINKA JE IMALA 14 GODINA KAD JE BRUTALNO UBIJENA: Otac 30 godina istraživao zločin, svi ga smatrali ludim - prava istina je šokirala svet!
ANDRE Bamberski je penzioner, a tri decenije života je posvetio razotkrivanju smrti svoje ćerke.
19. 01. 2026. u 13:58
Šta znači kad je na Krstovdan VEDRO I VETROVITO
KRSTOVDAN, koji se obeležava 18. januara, jedan je od onih praznika u srpskoj tradiciji koji tiho, ali snažno povezuje veru, prirodu i čoveka. Iako često ostaje u senci Bogojavljenja, Krstovdan u narodnom pamćenju nosi jednaku simboliku, kao dan kada se sudbina godine “zapečati”, a voda, vetar i nebo postaju glasnici onoga što dolazi.
18. 01. 2026. u 11:39
Komentari (0)