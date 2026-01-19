"EVROPA TREBA DA SE FOKUSIRA NA UKRAJINU, A NE NA GRENLAND" Tramp o trgovinskim carinama: Uradiću to, sto odsto

EVROPA bi trebalo da se fokusira na sukob u Ukrajini, a ne na Grenland, izjavio je američki predsednik Donald Tramp.

Foto: Profimedia

- Evropa treba da se fokusira na rat između Rusije i Ukrajine, jer, iskreno govoreći, vidite gde ih je to dovelo - rekao je Tramp u intervjuu za televiziju „En-Bi-Si njuz“.

- Na to bi Evropa trebalo da se fokusira, a ne na Grenland - dodao je Tramp.

Američki lider istakao je da je apsolutno posvećen uvođenju trgovinskih carina evropskim zemljama ako se ne postigne sporazum o predaji Grenlanda Sjedinjenim Američkim Državama.

- Uradiću to, sto odsto - rekao je Tramp, odgovarajući na pitanje o svojoj spremnosti da sprovede planove za uvođenje tarifa evropskim zemljama.

On je, istovremeno, odbio da odgovori na pitanje da li je spreman da silom zauzme Grenland.

- Nemam komentar - rekao je Tramp.

Američki lider u subotu je objavio da će u februaru biti uvedene carine od 10 odsto Danskoj, Norveškoj, Švedskoj, Francuskoj, Nemačkoj, Velikoj Britaniji, Holandiji i Finskoj, a koje će se povećati na 25 odsto u junu i ostati na snazi dok Sjedinjene Američke Države ne postignu dogovor o kupovini Grenlanda.

(Sputnjik)

BONUS VIDEO:

RUSIJA LANSIRALA RAKETU: Pogledajte trenutak lansiranja



