"MISLIM DA TRAMP NE RAZMATRA VOJNE AKCIJE NA GRENLANDU" Starmer: Nije ispravno da Velika Britanija bira između SAD i Evrope

- NE MISLIM da američki predsednik Donald Tramp razmatra vojne akcije na Grenlandu - izjavio je danas britanski premijer Kir Starmer.

Starmer je tokom govora u Dauning Stritu broj 10 poručio da su vremena ''znatno turbulentnija'', ali i ponovio važnost odnosa sa Sjedinjenim Američkim Državama.

Istakao je da će ''bez sumnje'' razgovarati sa Trampom u narednim danima, dodajući da ''nije ispravno'' da Velika Britanija bira između SAD i Evrope.

On je rekao da je važno biti jasan u vezi sa vrednostima koje ''Veliku Britaniju vode kroz ovaj period''.

- Naše vrednosti nisu improvizovane. One su strpljivo građene tokom vremena. I dok smo pragmatični u načinu na koji sledimo svoje interese, odlučni smo u odbrani tih vrednosti kada je to važno. Velika Britanija i SAD su bliski saveznici i bliski partneri i taj odnos je veoma važan, ne samo za našu bezbednost, već i za prosperitet i stabilnost od kojih ljudi ovde zavise - rekao je on i istakao da se to nije promenilo otkako je američki predsednik Donald Tramp započeo drugi mandat.

Starmer je naveo da ''redovno razgovara'' sa Trampom, kao i da njegov tim na dnevnom nivou razgovara sa visokim zvaničnicima u američkoj administraciji.

- Zreli savezi nisu tu da se pretvaramo da razlike ne postoje. Oni se odnose na to da se problemi direktno rešavaju, s poštovanjem i sa fokusom na rezultate - rekao je on.

Ponovio je da je bezbednost Grenlanda važna i da će biti važnija kako klimatske promene budu napredovale.

- Ovde postoji princip koji se ne može zanemariti. Svaka odluka o budućem statusu Grenlanda pripada samo narodu Grenlanda i Kraljevine Danske - rekao je Starmer.

- U poslednjim decenijama, savezi opstaju jer su izgrađeni na poštovanju i partnerstvu, a ne na pritisku. Zato sam rekao da je upotreba carina protiv saveznika potpuno pogrešna, niti je korisno da se napori za jačanje bezbednosti Grenlanda predstavljaju kao opravdanje za ekonomski pritisak - rekao je Starmer.

Istakao je da bi carine škodile ''britanskim radnicima, britanskim preduzećima i britanskoj ekonomiji''.

- Trgovinski rat nije ni u čijem interesu, a moj posao je uvek da delujem u nacionalnom interesu Velike Britanije - rekao je britanski premijer.

Starmer je dodao da je stav Velike Britanije da bude pragmatična i da ''ne igra za publiku'' ili predlaže grandiozne gestove, već da radi iza kulisa kako bi se postigla neka vrsta sporazuma.

- Britanija je pragmatična zemlja. Tražimo dogovor. Verujemo u partnerstvo, više volimo rešenja nego slogane i nećemo se upuštati u komentare i gestove koji štete britanskom narodu. Ali biti pragmatičan ne znači biti pasivan. Partnerstvo ne znači napuštanje principa. Zato je važno biti jasan oko toga s kim stojimo, za šta se zalažemo i gde leže naši interesi - naveo je Starmer, ističući da uvek ima ljudi koji ''posežu za performansama'', ali da oni nisu zamena za naporan rad.

Kad je reč o eventualnim američkim carinama, Starmer je istakao da se carine ne koriste protiv saveznika na ovakav način. On je dodao da ceni Trampovu ulogu u radu na prekidu vatre u Ukrajini.

- Tesno ćemo sarađivati sa SAD, Ukrajinom i našim drugim saveznicima kako bismo izvršili pritisak tamo gde mu je mesto, na Putina - rekao je on.

