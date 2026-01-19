"TRAMP SE UPISUJE U SVETSKU ISTORIJU AKO ANEKTIRA GRENLAND" Peskov: Da ostavimo po strani da li je to dobro ili loše
PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp će nesumnjivo ući u svetsku istoriju ako se Grenland pridruži SAD, izjavio je danas na brifingu za novinare portparol ruskog predsednika Dmitrij Peskov komentarišući Trampove izjave u vezi sa Grenlandom.
- Ovde verovatno možemo da ostavimo po strani da li je to dobro ili loše, da li je u skladu sa parametrima međunarodnog prava ili ne. Ali postoje međunarodni stručnjaci koji veruju da bi, realizacijom pitanja aneksije Grenlanda, Tramp nesumnjivo ušao u istoriju. Ne samo u istoriju SAD, već i u svetsku istoriju. Teško je ne složiti se sa ovim stručnjacima - izjavio je portparol Kremlja, prenosi agencija TASS.
Tramp je više puta izrazio želju da Grenland postane deo SAD i tokom svog prvog mandata predložio je da Amerika kupi Grenland.
U martu 2025. godine izrazio je uverenje da bi Grenland mogao biti anektiran, a 17. januara Tramp je u objavi na svojoj društvenoj mreži Istina (Truth Social) objavio da će SAD početi sa uvođenjem carina od 10 odsto za Veliku Britaniju, Nemačku, Dansku, Holandiju, Norvešku, Finsku, Francusku i Švedsku koje će ostati na snazi dok sve strane ne postignu saglasnost "o potpunoj i kompletnoj američkoj akviziciji Grenlanda".
Ova Trampova odluka stupa na snagu 1. februara, a 1. juna carinska stopa će se povećati na 25 odsto.
Predsednik SAD je izjavio da je posedovanje ostrva neophodno za jačanje nacionalne bezbednosti SAD i efikasno raspoređivanje američkog sistema protivraketne odbrane Zlatna kupola.
Grenland je autonomna teritorija Danske, a Vašington i Kopenhagen su 1951. godine, pored svojih obaveza prema NATO savezu, potpisali poseban sporazum o odbrani Grenlanda kojim su se SAD obavezale da će braniti ovo arktičko ostrvo od moguće agresije.
(Tanjug)
BONUS VIDEO:
RUSIJA LANSIRALA RAKETU: Pogledajte trenutak lansiranja
