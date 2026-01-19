"SADA BI NATO TREBALO DA UČINI NEŠTO ZA SAD" Tramp: Više ne osećam obavezu da mislim isključivo na mir

AMERIČKI predsednik Donald Tramp poručio je norveškom premijeru Jonasu Garu Stereu da ''više ne oseća obavezu da misli isključivo na mir'', nakon što mu Norveški Nobelov komitet nije dodelio Nobelovu nagradu za mir.

AP Photo/Evan Vucci

Tramp je u pismu koje je poslao norveškom premijeru ponovio zahtev da Sjedinjene Američke Države preuzmu Grenland, prenosi Rojters.

- Učinio sam više za NATO nego bilo koja druga osoba od njegovog osnivanja, a sada bi NATO trebalo da učini nešto za Sjedinjene Američke Države - napisao je Tramp.

Iako je naveo da ''više ne oseća obavezu da misli isključivo na mir'', Tramp je istakao da je mir uvek ''dominantan''.

- S obzirom na to da je vaša zemlja odlučila da mi ne dodeli Nobelovu nagradu za mir zbog toga što sam zaustavio više od osam ratova, više ne osećam obavezu da razmišljam isključivo o miru, iako će on uvek biti dominantan, već sada mogu da razmišljam o tome šta je dobro i prikladno za Sjedinjene Američke Države - naveo je Tramp.

Tramp je napisao da Danska poseduje Grenland samo zato što je ''jedan brod tamo pristao pre tri stotine godina''.

- Danska ne može da zaštiti tu zemlju od Rusije ili Kine, i zašto uopšte imaju 'pravo vlasništva'? O tome ne postoje pisani dokumenti - poručio je američki predsednik.

Stere je prethodno izjavio kako je Trampu više puta ponovio da je ''dobro poznato'' da norveška vlada ne odlučuje ko će dobiti Nobelovu nagradu za mir.

Nobelova fondacija, koja je zadužena za dodelu Nobelovih nagrada, ponovila je prethodno da ta nagrada ne može, čak ni simbolično da se prenosi dalje ili distribuira.

U saopštenju objavljenom na sajtu fondacije navodi se da je jedna od osnovnih misija Nobelove fondacije zaštita dostojanstva Nobelovih nagrada i njihove administracije.

- Fondacija podržava testament Alfreda Nobela i njegove odredbe. U njemu se navodi da će se nagrade dodeliti onima koji su 'doneli najveću korist čovečanstvu' i precizira se ko ima pravo da dodeli svaku nagradu. Nagrada se zato ne može, čak ni simbolično, prenositi dalje ili distribuirati", navodi se u saopštenju.

Fondacija je to saopštila nakon što je dobitnica Nobelove nagrade za mir, liderka opozicije u Venecueli Marija Korina Mačado predala nagradu predsedniku SAD Donaldu Trampu.

Ranije danas Tramp je saopštio kako Danska nije bila u stanju da ukloni ''rusku pretnju'' sa Grenlanda, poručivši da će to ''sada biti urađeno''.

- NATO govori Danskoj već 20 godina da mora da ukloni rusku pretnju sa Grenlanda. Nažalost, Danska nije bila u stanju da učini bilo šta povodom toga. Sada je vreme, i to će biti učinjeno - napisao je Tramp na svom nalogu na mreži Istina (Truth social).

Prethodno je Tramp poručio da SAD moraju da poseduju Grenland radi bezbednosti Arktika ocenivši da bi u suprotnom Rusija ili Kina preuzele to ostrvo.

Tramp je tokom vikenda najavio dodatne carine prema osam evropskih zemalja, uključujući Nemačku, koje se protive eventualnoj aneksiji Grenlanda, ocenivši slanje evropskih vojnika na ostrvo kao "veoma opasnu igru".

U zajedničkoj izjavi, osam evropskih zemalja istaklo je da su kao saveznice u NATO posvećene bezbednosti Arktika i da vežba "Arctic Endurance", koju koordinira Danska, ne predstavlja pretnju, uz poruku pune solidarnosti sa Danskom i stanovnicima Grenlanda.

(Tanjug)

