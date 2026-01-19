JEZIVI SNIMCI IZ ŠPANIJE: Hitno se oglasio predsednik: Dogodilo se nešto veoma čudno (FOTO/VIDEO)
U TEŠKOJ železničkoj nesreći koja se dogodila u nedelju popodne u mestu Adamuz, u pokrajini Kordoba, poginulo je najmanje 39 ljudi, dok je veliki broj putnika povređen, prenosi list El Pais.
Prema najnovijim informacijama, oko 170 osoba je povređeno, od kojih je 75 zbrinuto u bolnicama. Petnaestoro povređenih nalazi se u teškom stanju, među njima i četvoro dece.
Sudar dva brza voza
Nesreća se dogodila kada je nekoliko vagona brzog voza kompanije Irio, koji je saobraćao na liniji Malaga–Madrid sa oko 300 putnika, iskočilo iz šina i sudarilo se sa vozom kompanije Alvia, koji je u suprotnom smeru prevozio 184 putnika ka Uelvi.
Nakon sudara, više vagona drugog voza srušilo se niz nasip visok oko četiri metra, što je dodatno otežalo pristup spasilačkim ekipama, saopštio je andaluzijski ministar predsedništva.
Istraga o uzrocima nesreće
Ministar saobraćaja Španije Oskar Puente opisao je tragediju kao „izuzetno čudnu“, naglašavajući da se nesreća dogodila na ravnom delu pruge, koja je renovirana u maju ove godine.
- Sve ukazuje na to da će istraga morati detaljno da ispita kako je došlo do ovakve tragedije na tehnički ispravnoj deonici - rekao je Puente, dodajući da očekuje da će uzroci uskoro biti razjašnjeni.
Državni vrh reagovao
Predsednik regionalne vlade Andaluzije Huan Manuel Moreno obišao je mesto nesreće u nedelju uveče.
- Sutra ćemo imati pouzdanije podatke, kako o broju stradalih, tako i o broju povređenih - izjavio je Moreno.
Zbog razmera tragedije, premijer Pedro Sančez otkazao je sve obaveze za ponedeljak, uključujući i planirani sastanak sa liderom opozicije Albertom Nunjezom Feihom.
Ova nesreća jedna je od najtežih železničkih tragedija u Španiji u poslednjih nekoliko decenija i otvorila je pitanje bezbednosti čak i na najmodernijim prugama u zemlji.
(Informer)
