LULA OŠTRO KRITIKOVAO TRAMPA: Akcije SAD u Venecueli potkopavaju međunarodno pravo i globalnu stabilnost

PREDSEDNIK Brazila Luiz Inasio Lula da Silva ocenio je da američko bombardovanje Venecuele i hapšenje njenog predsednika Nikolasa Madura 3. januara predstavljaju "još jedno poglavlje" u kontinuiranom urušavanju međunarodnog prava i multilateralnog poretka uspostavljenog posle Drugog svetskog rata.

Kako je brazilski predsednik istakao u autorskom tekstu za list Njujork tajms, budućnost Venecuele mora da ostane u rukama njenog naroda, kao i da samo inkluzivan politički proces, koji vode sami Venecuelanci, može da obezbedi demokratsku i održivu budućnost, što je preduslov za povratak miliona izbeglica.

Lula je naveo i da velike sile iz godine u godinu pojačavaju napade na autoritet Ujedinjenih nacija (UN) i Saveta bezbednosti (SBUN), upozorivši da upotreba sile kao pravila, a ne izuzetka, ugrožava globalni mir, bezbednost i stabilnost.

"Ako se norme poštuju samo selektivno, nastaje bezakonje i slabi ne samo pojedinačne države već i međunarodni sistem u celini. Bez zajednički dogovorenih pravila, nemoguće je izgraditi slobodna, inkluzivna i demokratska društva", istakao je Lula.

Lula je naglasio da šefovi država ili vlada mogu da se pozovu na odgovornost za postupke koji podrivaju demokratiju i osnovna prava, ali da nijedna država nema legitimitet da samostalno prisvaja pravo da sprovodi pravdu.

Prema njegovim rečima, jednostrane akcije ugrožavaju globalnu stabilnost, remete trgovinu i investicije, povećavaju izbegličke tokove i dodatno slabe sposobnost država da se suprotstave organizovanom kriminalu i drugim transnacionalnim izazovima.

"Posebno je zabrinjavajuće što se takve prakse primenjuju na Latinsku Ameriku i Karibe. One donose nasilje i nestabilnost delu sveta koji teži miru kroz suverenu ravnopravnost naroda, odbacivanje upotrebe sile i odbranu samoopredeljenja naroda", naveo je brazilski predsednik u svom autorskom tekstu.

Lula je ukazao da je ovo prvi put u više od 200 godina nezavisne istorije da su SAD direktno vojno napale Južnu Ameriku.

Predsednik Brazila je poručio da Latinska Amerika i Karibi, sa više od 660 miliona stanovnika, imaju sopstvene interese i viziju razvoja, istakavši da u multipolarnom svetu nijedna zemlja ne bi trebalo da bude dovođena u pitanje zbog vođenja univerzalne spoljne politike.

On je pozvao zemlje regiona na jačanje pozitivne regionalne agende zasnovane na pragmatičnim rezultatima, uključujući ulaganja u infrastrukturu, otvaranje kvalitetnih radnih mesta, rast trgovine i saradnju u borbi protiv gladi, siromaštva, trgovine drogom i klimatskih promena.

"Istorija je pokazala da nas upotreba sile nikada neće približiti ovim ciljevima. Podela sveta na zone uticaja i neokolonijalni upadi zbog strateških resursa su prevaziđeni i štetni", naglasio je Lula.

Na kraju, Lula je naveo da Brazil nastavlja konstruktivan dijalog sa Sjedinjenim Američkim Državama, ocenivši da dve najmogoljudnije demokratije na američkom kontinentu treba da udruže napore u oblasti investicija, trgovine i borbe protiv organizovanog kriminala, kako bi se prevazišli zajednički izazovi.



