Svet

OPET UDAR NA TRAMPA SA LEVA: "Ako Tramp preuzme Grenland, da li će Amerikanci imati pravo na..."

В.Н.

18. 01. 2026. u 20:45

SENATOR Berni Sanders ponovo je udario na predsednika SAD Donalda Trampa.

ОПЕТ УДАР НА ТРАМПА СА ЛЕВА: Ако Трамп преузме Гренланд, да ли ће Американци имати право на...

Foto: Printskrin

- Ako Tramp preuzme Grenland od Danske, da li to znači da će svi Amerikanci imati pravo na:

– besplatno zdravstveno osiguranje bez doplata?

– besplatno visoko obrazovanje?
– 52 nedelje plaćenog roditeljskog odsustva?
– pet nedelja plaćenog godišnjeg odmora?

Jer to je ono što imaju svi u Danskoj i na Grenlandu - rekao je Sanders. 

Podsetimo, danas je Sanders apelovao na Kongres u vezi novih tarifa.

- Uništavanje naših najbližih saveza radi preuzimanja Grenlanda, koji nam Danska već dozvoljava da slobodno koristimo, je ludost. Kongres mora reći ne - izjavio je. 

Šta znači kad je na Krstovdan VEDRO I VETROVITO
Društvo

0 0

Šta znači kad je na Krstovdan VEDRO I VETROVITO

KRSTOVDAN, koji se obeležava 18. januara, jedan je od onih praznika u srpskoj tradiciji koji tiho, ali snažno povezuje veru, prirodu i čoveka. Iako često ostaje u senci Bogojavljenja, Krstovdan u narodnom pamćenju nosi jednaku simboliku, kao dan kada se sudbina godine “zapečati”, a voda, vetar i nebo postaju glasnici onoga što dolazi.

18. 01. 2026. u 11:39

