OPET UDAR NA TRAMPA SA LEVA: "Ako Tramp preuzme Grenland, da li će Amerikanci imati pravo na..."
SENATOR Berni Sanders ponovo je udario na predsednika SAD Donalda Trampa.
- Ako Tramp preuzme Grenland od Danske, da li to znači da će svi Amerikanci imati pravo na:
– besplatno zdravstveno osiguranje bez doplata?
– 52 nedelje plaćenog roditeljskog odsustva?
– pet nedelja plaćenog godišnjeg odmora?
Jer to je ono što imaju svi u Danskoj i na Grenlandu - rekao je Sanders.
Podsetimo, danas je Sanders apelovao na Kongres u vezi novih tarifa.
- Uništavanje naših najbližih saveza radi preuzimanja Grenlanda, koji nam Danska već dozvoljava da slobodno koristimo, je ludost. Kongres mora reći ne - izjavio je.
