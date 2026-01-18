OPET UDAR NA TRAMPA SA LEVA: "Ako Tramp preuzme Grenland, da li će Amerikanci imati pravo na..."

SENATOR Berni Sanders ponovo je udario na predsednika SAD Donalda Trampa.

Foto: Printskrin

- Ako Tramp preuzme Grenland od Danske, da li to znači da će svi Amerikanci imati pravo na:

– besplatno zdravstveno osiguranje bez doplata?



– besplatno visoko obrazovanje?– 52 nedelje plaćenog roditeljskog odsustva?– pet nedelja plaćenog godišnjeg odmora?

Jer to je ono što imaju svi u Danskoj i na Grenlandu - rekao je Sanders.

If Trump seizes Greenland from Denmark, does that mean that all Americans will be entitled to:



Free healthcare with no deductibles?



A free college education?



52 weeks of paid parental leave?



5 weeks of paid vacation?



Because that’s what everyone in Denmark and Greenland has. — Bernie Sanders (@BernieSanders) January 18, 2026

Podsetimo, danas je Sanders apelovao na Kongres u vezi novih tarifa.

- Uništavanje naših najbližih saveza radi preuzimanja Grenlanda, koji nam Danska već dozvoljava da slobodno koristimo, je ludost. Kongres mora reći ne - izjavio je.