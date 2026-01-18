INDIJA DOBILA POZIV OD TRAMPA: NJu Delhiju ponuđeno mesto u Odboru za mir
INDIJA je dobila poziv američkog predsednika Donalda Trampa da se pridruži njegovoj inicijativi Odbor za mir koja ima za cilj rešavanje globalnih sukoba, počev od Pojasa Gaze, izjavio je danas visoki zvaničnik indijske vlade.
Poziv Indiji došao je iz Vašingtona u trenutku kada su odnosi između zvaničnog Nju Delhija i Sjedinjenih Američkih Država (SAD) napeti zbog neuspeha u postizanju trgovinskog sporazuma kojim bi se smanjile carine na indijski izvoz u SAD, prenosi Rojters.
U ovom trenutku Indiji su uvedene američke carine od 50 odsto i među najvišim su u svetu.
Tramp je uputio pozive za učešće u inicijativi Odbor za mir u oko 60 zemalja, uključujući i Pakistan čija je vlada ranije saopštila da će se uključiti u međunarodne napore za mir i bezbednost u okupiranoj palestinskoj enklavi.
