Svet

INDIJA DOBILA POZIV OD TRAMPA: NJu Delhiju ponuđeno mesto u Odboru za mir

Танјуг

18. 01. 2026. u 18:50

INDIJA je dobila poziv američkog predsednika Donalda Trampa da se pridruži njegovoj inicijativi Odbor za mir koja ima za cilj rešavanje globalnih sukoba, počev od Pojasa Gaze, izjavio je danas visoki zvaničnik indijske vlade.

ИНДИЈА ДОБИЛА ПОЗИВ ОД ТРАМПА: Њу Делхију понуђено место у Одбору за мир

Foto Tanjug/AP/Alex Brandon

Poziv Indiji došao je iz Vašingtona u trenutku kada su odnosi između zvaničnog Nju Delhija i Sjedinjenih Američkih Država (SAD) napeti zbog neuspeha u postizanju trgovinskog sporazuma kojim bi se smanjile carine na indijski izvoz u SAD, prenosi Rojters.

U ovom trenutku Indiji su uvedene američke carine od 50 odsto i među najvišim su u svetu.

Tramp je uputio pozive za učešće u inicijativi Odbor za mir u oko 60 zemalja, uključujući i Pakistan čija je vlada ranije saopštila da će se uključiti u međunarodne napore za mir i bezbednost u okupiranoj palestinskoj enklavi.

BONUS VIDEO:

EXATLON SRBIJA: Raskol među crvenima - Sanja i Anabela se posvađale u kuhinji

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Šta znači kad je na Krstovdan VEDRO I VETROVITO
Društvo

0 0

Šta znači kad je na Krstovdan VEDRO I VETROVITO

KRSTOVDAN, koji se obeležava 18. januara, jedan je od onih praznika u srpskoj tradiciji koji tiho, ali snažno povezuje veru, prirodu i čoveka. Iako često ostaje u senci Bogojavljenja, Krstovdan u narodnom pamćenju nosi jednaku simboliku, kao dan kada se sudbina godine “zapečati”, a voda, vetar i nebo postaju glasnici onoga što dolazi.

18. 01. 2026. u 11:39

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
RUSIJA JE ZGROŽENA: Velika ruska zvezda ne samo da se javno odrekla Rusije, već je uradila i ovo!

RUSIJA JE ZGROŽENA: Velika ruska zvezda ne samo da se javno odrekla Rusije, već je uradila i ovo!