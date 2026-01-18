Svet

MELONI "VADILA KESTENJE IZ VATRE": Italijanski ministar se rugao evropskim vojnicima na Grenlandu

P. Đurđević

18. 01. 2026. u 12:01

ITALIJA je odbila da se pridruži evropskoj misiji na Grenlandu, a ministar odbrane zemlje Gvido Kroseto otvoreno ismeva ovu inicijativu, dok tenzije između Evrope i Sjedinjenih Država rastu zbog planova američkog predsednika Donalda Trampa da okupira arktičko ostrvo.

МЕЛОНИ ВАДИЛА КЕСТЕЊЕ ИЗ ВАТРЕ: Италијански министар се ругао европским војницима на Гренланду

Foto: Profimedia

 - Grenland. Pitam se zašto. Putovanje? - rekao je Kroseto u Rimu.

- 15 Francuza, 15 Nemaca - zvuči kao početak vica - rekao je o evropskoj misiji.

Foto: Profimedia

Italijanska premijerka Đorđa Meloni danas je pojasnila stav vlade o mogućem vojnom raspoređivanju na Grenlandu.

- Verujem da je ideja o jačanju našeg prisustva svakako neophodna i da bi trebalo da se razmatra unutar alijanse - rekla je ona.

Foto: Profimedia

Prema njenim rečima, italijanski vojnici bi mogli da učestvuju ako bi to bila zajednička misija NATO-a.

Vojna vežba „Operacija Arktik izdržljivost“, koju predvodi Danska, okuplja učesnike iz Švedske, Norveške, Nemačke, Velike Britanije, Francuske, Holandije, Finske, Belgije i Danske.

(Indeks.hr)

BONUS VIDEO

RUSI POKAZALI SNIMAK: Dron kamikaza uništio haubicu francuske proizvodnje

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Šta znači kad je na Krstovdan VEDRO I VETROVITO
Društvo

0 0

Šta znači kad je na Krstovdan VEDRO I VETROVITO

KRSTOVDAN, koji se obeležava 18. januara, jedan je od onih praznika u srpskoj tradiciji koji tiho, ali snažno povezuje veru, prirodu i čoveka. Iako često ostaje u senci Bogojavljenja, Krstovdan u narodnom pamćenju nosi jednaku simboliku, kao dan kada se sudbina godine “zapečati”, a voda, vetar i nebo postaju glasnici onoga što dolazi.

18. 01. 2026. u 11:39

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
BARSA NE STAJE: Razigrani lider La lige napada tri boda u Baskiji

BARSA NE STAJE: Razigrani lider La lige napada tri boda u Baskiji