MELONI "VADILA KESTENJE IZ VATRE": Italijanski ministar se rugao evropskim vojnicima na Grenlandu
ITALIJA je odbila da se pridruži evropskoj misiji na Grenlandu, a ministar odbrane zemlje Gvido Kroseto otvoreno ismeva ovu inicijativu, dok tenzije između Evrope i Sjedinjenih Država rastu zbog planova američkog predsednika Donalda Trampa da okupira arktičko ostrvo.
- Grenland. Pitam se zašto. Putovanje? - rekao je Kroseto u Rimu.
- 15 Francuza, 15 Nemaca - zvuči kao početak vica - rekao je o evropskoj misiji.
Italijanska premijerka Đorđa Meloni danas je pojasnila stav vlade o mogućem vojnom raspoređivanju na Grenlandu.
- Verujem da je ideja o jačanju našeg prisustva svakako neophodna i da bi trebalo da se razmatra unutar alijanse - rekla je ona.
Prema njenim rečima, italijanski vojnici bi mogli da učestvuju ako bi to bila zajednička misija NATO-a.
Vojna vežba „Operacija Arktik izdržljivost“, koju predvodi Danska, okuplja učesnike iz Švedske, Norveške, Nemačke, Velike Britanije, Francuske, Holandije, Finske, Belgije i Danske.
(Indeks.hr)
