Svet

STRAŠNA SVAĐA NA ZAPADU: Leti perje - Makron odgovorio na Trampove nove pretnje

В.Н.

17. 01. 2026. u 21:04

Francuski lider Emanuel Makron rekao je da će evropske zemlje odgovoriti na odluku Sjedinjenih Država da uvedu tarife zbog situacije oko Grenlanda.

СТРАШНА СВАЂА НА ЗАПАДУ: Лети перје - Макрон одговорио на Трампове нове претње

Foto: AP Photo/Michel Euler

„Tarinske pretnje su neprihvatljive i neprihvatljive u ovom kontekstu. Evropljani će odgovoriti jedinstveno i koordinisano ako se one potvrde“, napisao je na svom nalogu na društvenim mrežama.

Makron je nazvao američke pretnje tarifama zbog učešća Pariza u vežbama na Grenlandu neprihvatljivim.

Ranije je američki predsednik Donald Tramp najavio da će uvesti carine od 10% nizu evropskih zemalja  zbog Grenlanda.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
STARMER NEĆE SUSRET S PUTINOM: Evropski lideri predložili, Britanac odbio - Kremlj reagovao: Destruktivan stav Londona

STARMER NEĆE SUSRET S PUTINOM: Evropski lideri predložili, Britanac odbio - Kremlj reagovao: "Destruktivan stav Londona"