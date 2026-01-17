STRAŠNA SVAĐA NA ZAPADU: Leti perje - Makron odgovorio na Trampove nove pretnje
Francuski lider Emanuel Makron rekao je da će evropske zemlje odgovoriti na odluku Sjedinjenih Država da uvedu tarife zbog situacije oko Grenlanda.
„Tarinske pretnje su neprihvatljive i neprihvatljive u ovom kontekstu. Evropljani će odgovoriti jedinstveno i koordinisano ako se one potvrde“, napisao je na svom nalogu na društvenim mrežama.
Makron je nazvao američke pretnje tarifama zbog učešća Pariza u vežbama na Grenlandu neprihvatljivim.
Ranije je američki predsednik Donald Tramp najavio da će uvesti carine od 10% nizu evropskih zemalja zbog Grenlanda.
Preporučujemo
NOVA MUKA "UBIJA" KIJEV: Trampova opsesija za glavobolju Zelenskog
17. 01. 2026. u 19:39
NOVI ŠAMAR EVROPI IZ AMERIKE: Tramp uvodi carine nizu zemalja; Osam država na udaru
17. 01. 2026. u 18:06
KO ČEKA TRAMPA NA GRENLANDU? Više evropskih zemalja šalje vojnike - Sve veće tenzije
17. 01. 2026. u 19:27
POLOVNI HRVATSKI "RAFAL" SE POKRAVIO ČIM JE POLETEO: Hitno morao da prekine let
JEDAN od borbenih aviona „Rafal“ Hrvatskog ratnog vazduhoplovstva morao je u četvrtak da prekine planirani let zbog tehničkih problema koji su se pojavili pri poletanju.
16. 01. 2026. u 21:12
OVO JE GLAVNI UDARAC ZA NATO I KIJEV: U napadu „orešnikom“ uništena fabrika od velikog značaja (VIDEO)
NAPAD „orešnikom“ onesposobio je Lavovsku državnu fabriku za popravku aviona, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.
12. 01. 2026. u 15:27
NALjUTIO I RUSE: "Milanovićev komentar je vrlo provokativan u trenutnim okolnostima"
RUSKI ambasador nazvao je "provokativnom" ideju hrvatskog predsednika.
17. 01. 2026. u 11:32
Komentari (0)