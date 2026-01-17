STRAŠNA SVAĐA NA ZAPADU: Leti perje - Makron odgovorio na Trampove nove pretnje

Francuski lider Emanuel Makron rekao je da će evropske zemlje odgovoriti na odluku Sjedinjenih Država da uvedu tarife zbog situacije oko Grenlanda.

Foto: AP Photo/Michel Euler

„Tarinske pretnje su neprihvatljive i neprihvatljive u ovom kontekstu. Evropljani će odgovoriti jedinstveno i koordinisano ako se one potvrde“, napisao je na svom nalogu na društvenim mrežama.

Makron je nazvao američke pretnje tarifama zbog učešća Pariza u vežbama na Grenlandu neprihvatljivim.

Ranije je američki predsednik Donald Tramp najavio da će uvesti carine od 10% nizu evropskih zemalja zbog Grenlanda.