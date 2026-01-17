NOVI ŠAMAR EVROPI IZ AMERIKE: Tramp uvodi carine nizu zemalja; Osam država na udaru
PREDSEDNIK SAD Donald Tramp najavio je novi set carina za niz zemalja koje izvoze robu u Sjedinjene Američke Države, a koje stupaju na snagu 1. februara.
Tramp kaže da će ostati na snazi sve dok se ne postigne "sporazum o potpunoj i celokupnoj kupovini Grenlanda" od strane SAD.
U objavi na društvenim mrežama, Tramp navodi da će zemlje poput Danske, Norveške, Švedske, Francuske, Nemačke, Ujedinjenog Kraljevstva, Holandije i Finske biti "opterećene carinom od 10% na "svu robu koja se šalje u SAD".
Kako je napisao na mreži Truth Social, od 1. juna ta stopa će biti povećana na 25 odsto.
(Blic)
