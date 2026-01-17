NOVI ŠAMAR EVROPI IZ AMERIKE: Tramp uvodi carine nizu zemalja; Osam država na udaru

PREDSEDNIK SAD Donald Tramp najavio je novi set carina za niz zemalja koje izvoze robu u Sjedinjene Američke Države, a koje stupaju na snagu 1. februara.

Foto: Profimedia

Tramp kaže da će ostati na snazi sve dok se ne postigne "sporazum o potpunoj i celokupnoj kupovini Grenlanda" od strane SAD.

U objavi na društvenim mrežama, Tramp navodi da će zemlje poput Danske, Norveške, Švedske, Francuske, Nemačke, Ujedinjenog Kraljevstva, Holandije i Finske biti "opterećene carinom od 10% na "svu robu koja se šalje u SAD".

Kako je napisao na mreži Truth Social, od 1. juna ta stopa će biti povećana na 25 odsto.

(Blic)

BONUS VIDEO - S-400 NA CRVENOM TRGU: Novosti snimile ponos ruske armije