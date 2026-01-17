Svet

NOVI ŠAMAR EVROPI IZ AMERIKE: Tramp uvodi carine nizu zemalja; Osam država na udaru

В.Н.

17. 01. 2026. u 18:06

PREDSEDNIK SAD Donald Tramp najavio je novi set carina za niz zemalja koje izvoze robu u Sjedinjene Američke Države, a koje stupaju na snagu 1. februara.

НОВИ ШАМАР ЕВРОПИ ИЗ АМЕРИКЕ: Трамп уводи царине низу земаља; Осам држава на удару

Foto: Profimedia

Tramp kaže da će ostati na snazi sve dok se ne postigne "sporazum o potpunoj i celokupnoj kupovini Grenlanda" od strane SAD.

U objavi na društvenim mrežama, Tramp navodi da će zemlje poput Danske, Norveške, Švedske, Francuske, Nemačke, Ujedinjenog Kraljevstva, Holandije i Finske biti "opterećene carinom od 10% na "svu robu koja se šalje u SAD".

Kako je napisao na mreži Truth Social, od 1. juna ta stopa će biti povećana na 25 odsto.

(Blic)

BONUS VIDEO - S-400 NA CRVENOM TRGU: Novosti snimile ponos ruske armije

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
KUBANCI BILI OBEZBEĐENJE MADURU: Američki specijalci ubili 32 oficira kubanske vojske u Venecueli - u Havani veliki protesti (FOTO)

KUBANCI BILI OBEZBEĐENjE MADURU: Američki specijalci ubili 32 oficira kubanske vojske u Venecueli - u Havani veliki protesti (FOTO)