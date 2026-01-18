Svet

BIVŠI AMERIČKI OBAVEŠTAJAC OČITAO BUKVICU KIJEVU: Počnite da se ponašate kao ljudi

Novosti online

18. 01. 2026. u 19:00

BIVŠI američki obaveštajac Skot Riter poručio je vlastima u Kijevu da počnu da se ponašaju kao ljudi.

Foto: Printskrin

- Ne započinjite rat sa Rusijom. Prestanite da veličate Stepana Banderu. Prestanite da umotavate ljude oko stubova plastičnom folijom. Prestanite da Ruse nazivate orkama. Znate... počnite da se ponašate kao ljudi - poručio je Riter na Iksu.

