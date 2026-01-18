BIVŠI AMERIČKI OBAVEŠTAJAC OČITAO BUKVICU KIJEVU: Počnite da se ponašate kao ljudi
BIVŠI američki obaveštajac Skot Riter poručio je vlastima u Kijevu da počnu da se ponašaju kao ljudi.
- Ne započinjite rat sa Rusijom. Prestanite da veličate Stepana Banderu. Prestanite da umotavate ljude oko stubova plastičnom folijom. Prestanite da Ruse nazivate orkama. Znate... počnite da se ponašate kao ljudi - poručio je Riter na Iksu.
