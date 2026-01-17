KO ČEKA TRAMPA NA GRENLANDU? Više evropskih zemalja šalje vojnike - Sve veće tenzije

NEMAČKA šalje 13 vojnika Bundesvera na Grenland u izviđačku misiju na poziv Danske, dok više evropskih zemalja pojačava vojno prisustvo usled rastućih tenzija oko bezbednosti Arktika.

Foto: Profimedia

Nemačka šalje 13 vojnika na Grenland, potvrdilo je nemačko Ministarstvo odbrane. Misija Bundesvera biće izviđačka i trajaće od 15. do 17. januara, a nemački vojnici odlaze na poziv Danske. U Nuuk na Grenlandu prebaciće ih transportni avion Airbus E400M, piše Dojče vele.

Kako je saopšteno iz Berlina, cilj misije je "ispitivanje mogućeg vojnog doprinosa kojim bi se podržala Danska u obezbeđivanju bezbednosti u regionu, na primer u pogledu kapaciteta za pomorski nadzor".

Koje još zemlje šalju vojnike?

Samo nekoliko sati nakon neuspelog samita o Grenlandu u Vašingtonu, prve specijalne snage i izviđačke jedinice iz Evrope stigle su na Grenland tokom noći. Danski vojni avion tipa "Herkules" sleteo je tokom noći na civilni aerodrom u glavnom gradu Nuuku. U obližnji Arktički komandni centar danskih oružanih snaga stigla su dva autobusa sa danskim, ali navodno i francuskim oficirima i vojnicima, prenosi nemački list Bild.

Osim toga, navodno su ka Grenlandu krenuli i vojnici iz Holandije, Kanade, Švedske, Velike Britanije, Norveške i Slovenije.

Kako prenose nemački mediji, operacija se koordinira iz Kopenhagena, a ne kroz strukture NATO-a. Razlog je to što su nordijske zemlje u Alijansi, pa samim tim i Grenland, pod komandom čije je sedište u Norfolku u SAD. Ova operacija se, međutim, sprovodi bez učešća Amerikanaca. Kada je reč o Nemačkoj, akcija se odvija pod okriljem Ministarstva odbrane i uz vodeću ulogu Kancelarije kancelara.

Bez dogovora na sastanku u Vašingtonu

Američki predsednik Donald Tramp je prethodnih nedelja u više navrata poručivao da namerava da preuzme kontrolu nad Grenlandom, navodeći bezbednosne razloge i navodnu pretnju od Rusije i Kine. Vlada SAD nije isključila ni mogućnost prisilnog preuzimanja danskog ostrva.

Sastanak predstavnika Danske, Grenlanda i SAD u Vašingtonu u sredu uveče nije doveo do dogovora o daljim koracima. Danska i SAD imaju "različite stavove" po tom pitanju, izjavio je danski ministar spoljnih poslova Lars Leke Rasmusen nakon sastanka i dodao: "Slažemo se da se ne slažemo."

Ipak, dogovoreno je formiranje radne grupe na visokom nivou koja bi ispitala da li je moguće pronaći zajednički pristup ovom pitanju.

Nemačka jasno odbacuje američke pretenzije

Grenland je autonomni deo Kraljevine Danske i samim tim član NATO-a. Vlada u Kopenhagenu odbacuje mogućnost da SAD preuzmu Grenland.

Nemačka vlada je jasno odbacila američke pretenzije na Grenland. Ipak, kancelar Fridrih Merc i ministar odbrane Boris Pistorijus izjavili su da žele da zajedno sa SAD obezbede arktički region od ruske pretnje. Merc je naglasio da bi to trebalo da se učini u okviru NATO-a.

