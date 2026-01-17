Svet

KADIROV PUCA OD PONOSA ZBOG NASLEDNIKA: "Moj sin je održao sastanak sa komandantima po mojim instrukcijama" (VIDEO)

17. 01. 2026. u 16:53

ČEČENSKI lider Ramzan Kadirov objavio je na Telegramu video snimak sastanka sa svojim sinom, Adamom Kadirovim, pomoćnikom lidera republike.

Foto: Profimedia/Telegram printskrin/Kadyrov_95

„Adam Kadirov je, po mojim instrukcijama, održao sastanak sa komandantima bezbednosnih službi republike“, napisao je Kadirov na Telegramu.

Adam Kadirov je napunio 18 godina u novembru 2025. godine .

Krajem juna 2025. godine, Adam Kadirov  se oženio. Venčanje je održano u tajnosti.   Ruski predsednik Vladimir Putin lično je čestitao Adamu Kadirovu povodom venčanja.

Adam Kadirov je u julu objavio fotografiju sa šefom države na društvenim mrežama i  izrazio zahvalnost  za pažnju koju je posvećivao svojoj porodici i čečenskom narodu.

