KADIROV PUCA OD PONOSA ZBOG NASLEDNIKA: "Moj sin je održao sastanak sa komandantima po mojim instrukcijama" (VIDEO)
ČEČENSKI lider Ramzan Kadirov objavio je na Telegramu video snimak sastanka sa svojim sinom, Adamom Kadirovim, pomoćnikom lidera republike.
„Adam Kadirov je, po mojim instrukcijama, održao sastanak sa komandantima bezbednosnih službi republike“, napisao je Kadirov na Telegramu.
Adam Kadirov je napunio 18 godina u novembru 2025. godine .
Krajem juna 2025. godine, Adam Kadirov se oženio. Venčanje je održano u tajnosti. Ruski predsednik Vladimir Putin lično je čestitao Adamu Kadirovu povodom venčanja.
Adam Kadirov je u julu objavio fotografiju sa šefom države na društvenim mrežama i izrazio zahvalnost za pažnju koju je posvećivao svojoj porodici i čečenskom narodu.
(RT)
