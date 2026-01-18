„RAT LUKA“ Rivalstvo SAD i Kine u Latinskoj Americi: Tramp cilja da osvoji najvećeg trgovinskog partnera Pekinga

SAD su odobrile mogući paket prodaje vojne opreme stranim kompanijama (FMS) vredan 1,5 milijardi dolara kako bi podržale premeštanje glavne pomorske baze Perua, što izgleda kao kontramera produbljivanju kineskog otiska u Latinskoj Americi.

-Stejt department je doneo odluku kojom se odobrava moguća prodaja vojne opreme stranim kompanijama vladi Perua projektovanja i izgradnje u pomorskoj bazi Kaljao i povezanih elemenata logistike i programske podrške za procenjene troškove od 1,5 milijardi dolara, saopštila je Agencija za saradnju u oblasti odbrane i bezbednosti.

Smeštena pored komercijalne luke Kaljao, pomorska baza Kaljao dugo je služila kao glavno pomorsko čvorište peruanske mornarice, ili Marina de Gera del Peru kako je zvanično poznata.

Međutim, peruanska vlada planira da je premesti nekoliko kilometara dalje kako bi oslobodila prostor za proširenje infrastrukture komercijalne luke.

Blizina pomorske baze prometnoj komercijalnoj luci, kojom upravljaju kompanije kao što su APM Terminals na severnoj strani i DP World Callao na jugu, izazvalo je operativne probleme, uključujući povećane civilno-vojne interakcije koje ugrožavaju efikasnost i bezbednost.

Štaviše, veruje se da će premeštanje baze omogućiti komercijalnoj luci da poveća kapacitet do 80%.

Paket američke prodaje vojne opreme stranim zemljama (FMS) vođen je stalnim rivalstvom između luke Kaljao i luke Šankaj, kojom upravlja Kina.

Ranije, kada je Vašington kritikovao kinesko vlasništvo nad lukom, Peru je naznačio da SAD moraju povećati investicije u zemlji ako su toliko zabrinute zbog Pekinga.

Izgleda da su SAD poslušale taj savet i ugradile ga u svoju spoljnu politiku.

Američka agencija za saradnju u oblasti odbrane i bezbednosti (DSCA) je u zvaničnom saopštenju saopštila da će „predložena prodaja doprineti ciljevima spoljne politike Sjedinjenih Država tako što će pomoći u poboljšanju bezbednosti važnog partnera koji promoviše političku stabilnost, mir i ekonomski napredak u Južnoj Americi“.

Primetno je da su Sjedinjene Države bile deo planova Perua za preseljenje pomorske baze najmanje od 2024. godine, iste godine kada je kineski predsednik Si Đinping otvorio luku Čankaj.

Obim podrške FMS-a obuhvata projektovanje i izgradnju pomorskih i kopnenih objekata, kao i srodnu podršku.



KALjAO NASPRAM ČANKAJA U PERUU

Luka Kaljao je glavno komercijalno središte Perua i sada nudi direktne rute iz Kine i Južne Koreje.

Glavna svrha preseljenja pomorske baze je da luka bude konkurentnija megaluci Čankaj koju su izgradili Kinezi, a koja se nalazi 80 kilometara severno od Lime i kojom upravlja kineska kompanija COSCO Shipping od novembra 2024. godine. Čankaj upravlja velikim brodovima na direktnim rutama Azija-Južna Amerika usred procvata trgovinskih veza.

Sa ekskluzivnošću COSCO-a nad lukom, Čankaj je postao prvo logističko središte Kine u Južnoj Americi.

Očekuje se da će luka stvoriti nova tržišta za kineska električna vozila i drugi izvoz, i prva je megaluka na Južnoj... Američka pacifička obala sposobna je da primi megabrodove, zahvaljujući dubini od skoro 18 metara.

SAD su ranije kritikovale peruansku vladu zbog odobrenja Kine za rad ključne luke koja se nalazi severno od Kaljaoa, navodeći bezbednosne rizike.

Luka Čankaj je udaljena oko 7.200 kilometara od San Franciska, ali geopolitički, nalazi se na američkoj „liniji od 20 jardi“.

Glavna zabrinutost u Sjedinjenim Državama je da bi Peking koristio luku u vojne svrhe, što bi joj dalo dubokovodnu luku blizu SAD.

Tipično, luke i njihova pripadajuća oprema mogu služiti dvostrukoj svrsi, omogućavajući i komercijalne aktivnosti i potencijalnu vojnu upotrebu Kineske narodnooslobodilačke armijske mornarice (PLAN).

Štaviše, Južna komanda SAD veruje da je dubokovodna luka pogodna za pristajanje kineskih vojnih brodova i da je mogu koristiti i njihovi istraživački brodovi za špijunažu, što je praksa uobičajena među ovim brodovima.

Premeštanje bi stoga ojačalo bezbednosne veze između SAD i Perua i poslužilo kao glavna zaštita od uticaja i investicija Pekinga u regionu.

Međutim, Kongres će proceniti predloženu prodaju i zahtevaće od peruanske vlade i potencijalnih dobavljača da se uključe u dugotrajne razgovore. Konačna vrednost ugovora mogla bi biti manja od iznosa koji je odobrio Stejt department.

Ako se FMS odobri, do 20 zaposlenih u američkoj vladi ili izvođačima radova biće stacionirano u Peruu do deset godina kako bi nadgledali i upravljali izgradnjom.



RASTUĆI PRODOR KINE U JUŽNU AMERIKU

Uprkos tome što je kasno ušao u Južnu Ameriku Amerika i Kina su brzo prodrle u region, uznemiravajući Sjedinjene Države.

Peking se sada pojavio kao glavni trgovinski partner regiona, pretekavši Sjedinjene Države. Bilateralna trgovina između regiona i Kine je navodno premašila 500 milijardi dolara u 2024. godini, sa projekcijama da će do 2035. godine dostići 700 milijardi dolara.

Kineska državna preduzeća su značajno investirala u rudarstvo, tehnologiju i energetiku. Pored toga, Kina je u poslednjoj deceniji uložila stotine milijardi dolara u izgradnju kritične infrastrukture kao što su luke, putevi i elektrane, što mnogi vide kao pokušaj kupovine moći i uticaja u regionu.

Kina je takođe osnovala stanicu Svemirske agencije pod nazivom Espasio Lehano u Argentini, za koju SAD strahuju da bi mogla biti korišćena za praćenje satelita.

I dalje postoji zabrinutost da bi ovi objekti mogli da prate ili ometaju američke i satelite drugih partnera, uprkos tome što se navodno koriste za istraživanje svemira. Štaviše, neki istraživači kažu da bi ovi objekti mogli da pomognu NOAK-u da vodi hipersonične rakete, potencijalno povećavajući sposobnost Kine da napadne SAD.

Najjača veza Kine sa regionom je kroz inicijativu „Pojas i put“ (BRI). Do sada je 22 zemlje u regionu potpisalo dokumente o saradnji BRI sa Kinom. Dok je Panama izašla iz BRI u februaru 2025. godine usred pritiska Sjedinjenih Država, Kolumbija se pridružila BRI u maju 2025. godine, održavajući ravnotežu.

Inicijacija „Jedan put i jedna i polovina“ je jedan od alata koje je Peking koristio za unapređenje svoje ambicije da postane svetska sila, cilj koji SAD vide kao ogromnu pretnju, posebno u Latinskoj Americi, koju Vašington smatra svojim dvorištem.

SAD tvrde da krediti Inicijacije „Jedan put i jedna i polovina“ nose visoke kamatne stope i neprozirne uslove, stvarajući nepredvidive dužničke situacije. Američki zvaničnici često navode slučaj luke Hambantota na Šri Lanki, koja je izdata u zakup Kini na 99 godina nakon što je Šri Lanka prestala da plaća svoj dug.

Vašington je posebno zabrinut zbog odnosa između kineskih komercijalnih preduzeća i vlade, posebno u pogledu vojnih implikacija.

Kina je najveći kupac argentinskog litijuma i investirala je u projekte vađenja širom trijade Argentine, Bolivije i Čilea, koja drži polovinu poznatih svetskih rezervi.

Ovo podržava kinesku industriju električnih vozila i baterija. Pored toga, Huavej i druge firme su izgradile telekomunikacione mreže, proširujući kontrolu nad sajber infrastrukturom. Kina promoviše svoj satelitski sistem Beidou i ima više svemirske infrastrukture u Latinskoj Americi nego bilo gde van svojih granica.

SAD se bore sa Kinom za uticaj u Latinskoj Americi. Jedan od najznačajnijih primera ovoga bila je odluka Argentine da kupi polovne danske F-16 umesto potpuno novih aviona JF-17 Blok III koje su zajednički razvili Kina i Pakistan, kako je ranije objavio EurasianTimes.

Latinoamerički region se pojavio kao ključno bojno polje u sukobu Donalda Trampa sa Kinom, a Vašington vrši pritisak na regionalne zemlje da zauzmu stranu. To je postalo očigledno Trampovom kampanjom protiv navodnog kineskog prisustva u Panami i pretnjama povratkom kanala.

Ne samo to, Tramp im je uveo carine kao deo šire trgovinske politike „Amerika na prvom mestu“, usmerene na smanjenje trgovinskih deficita i zaštitu domaće industrije.

Međutim, Kina je uzvratila kampanjom protiv maltretiranja i zastrašivanja i otkrivanjem kreditne linije od 9,2 milijarde američkih dolara i investicionog fonda za infrastrukturu za zemlje Latinske Amerike i Kariba, dodatno intenzivirajući rivalstvo sa SAD u svom dvorištu.



(EurasianTimes/Sakši Tivari)

