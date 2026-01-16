"PRVI PUT U ISTORIJI NAŠEG GRADA" Kličko: Kijev ima oko polovine električne energije koja mu je potrebna

UKRAJINSKI glavni grad Kijev ima samo oko polovine potrebne električne energije, u trenutku kada se suočava sa najozbiljnijom ratnom energetskom krizom nakon talasa ruskih napada na njegovu infrastrukturu, rekao je danas gradonačelnik Vitalij Kličko.

Foto: Printskrin

Kijevu, jednom od najvećih gradova istočne Evrope, potrebno je 1.700 megavata električne energije dnevno da bi zadovoljio potrebe svojih 3,6 miliona stanovnika, rekao je Kličko, prenosi Rojters.

On je dodao da je trenutna energetska kriza najteži izazov sa kojim se ukrajinski glavni grad suočava u skoro četiri godine od ruske invazije u februaru 2022. godine.

"Prvi put u istoriji našeg grada, u tako jakim mrazevima, veći deo grada je ostao bez grejanja i sa ogromnom nestašicom struje", rekao je Kličko.

Kličko je naveo da su međunarodni partneri Ukrajine poslali dodatne generatore i da su timovi za popravke radili non-stop kako bi obnovili grejanje nakon što je ruski napad prošle nedelje prekinuo snabdevanje za 6.000 stambenih zgrada, kao i da oko 100 zgrada još uvek nema grejanje, rekao je gradonačelnik Kijeva.

Ukrajina je ove nedelje proglasila energetsku vanrednu situaciju jer je njena mreža pred kolapsom zbog ruskog bombardovanja, jako niskih temperaturama i nagomilane ratne štete na infrastrukturi, navodi agencija.



(Tanjug)

BONUS VIDEO: